سالمندان نمونه بارز از خود گذشتگی هستند/ فاصله نسل ها کم شود

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام مصطفی فاطمی بصیر غروب دوشنبه در مراسم تکریم و تجلیل از سالمندان در سالن یادگار امام(ره) شهر سرخه با بیان اینکه سالمندان نمونه های بارز از خودگذشتگی بوده و شکاف و فاصله میان این نسل با نسل امروز انقلاب باید ترمیم شود، ابراز داشت: سالمندان الگوهای سبک زندگی هستند که می توانند منبع سرشار از تجربیات رایگان باشند که چه بسا جوانان برای به دست آوردنشان باید هزینه های هنگفتی پرداخت کنند.

وی افزود: صبر، متانت، ایمان، استواری و زندگی شرافتمندانه در زمره اصول سبک زندگی اسلامی هستند که در رفتار و منش سالمندان وجود دارد لذا باید با نزدیک شدن به این نسل، از تجارب گرانبهایشان بهره مند شد.

فاصله بین نسل ها باید کم شود

امام جمعه سرخه گفت: چهار نکته ارزشمند در راه رسیدن به دوستی با خدا در زندگی حضرت ابراهیم(ع) وجود دارد که با تاسی از ارزش های این نکته ها می توان به سعادت الهی دست یافت که نخستین آنها این است که آن حضرت، قلب خود را خانه خدا قرار داد، بدن شریفش را به خاطر خدا در آتش نهاد، مال خود را به برادرانش بخشید و فرزند خود را برای رضایت پروردگار به مسلخ گاه برد لذا مومن واقعی با سرلوحه قرار دادن اصل ارزشی این چهار نکته می تواند به دوستی با خدا برسد.

فاطمی بصیر با اشاره به اینکه مقام و جایگاه سالمندان در یک خانواده به مثابه مقام و جایگاه پیامبران در امتشان است، افزود: متاسفانه شکاف ارتباطی در بین جوانان و سالخوردگان جامعه بوجود آمده که باید ترمیم شود.

وی با تاکید بر وظایف نسل جوان در برابر سالمندان، ادامه داد: حضرت امیرالمومنین(ع) می فرمایند، فرزندان خود را مطابق با زمان تربیت کنید که در این میان با توجه به این روایت ارزشمند درک متقابل این دو نسل از همدیگر بسیار حائز اهمیت بوده و در تحکیم رابطه های عاطفی میان جوانان و پیران نقش به سزایی خواهد داشت.

جایگاه سالمندان در نظام اسلامی بسیار ویژه است

سرپرست فرمانداری سرخه نیز در این مراسم، ضمن تاکید بر اهمیت حفظ حرمت سالمندان در جامعه گفت: جایگاه سالمندان در نظام اسلامی از ارزش بسیار والایی برخوردار است همچنین در دین مبین اسلام تاکید بسیار زیادی بر تکریم سالمندان شده است.

علی مویدی زاده با اشاره به اینکه سالمندان سرمایه های ارزشمند زندگی هستند، ابراز داشت: یکی از عوامل بسیار مهم در موفقیت و وحدت خانوارها حضور سالمندان است که متاسفانه امروزه زندگی مدرن و تکنولوژی روز علاوه بر ایجاد فاصله ارتباطی در میان مردم به یکی از عوامل کم توجهی به سالمندان تبدیل شده که همین دلیل باعث تضعیف پایه و بنیان خانواده خواهد شد.

وی افزود: سالمندان سرمایه های ارزشمند زندگی تمامی افراد جامعه هستند که این سرچشمه های بی بدیل از خودگذشتگی، ایثار و فداکاری باید بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و همچنین حفظ حرمت آنان که جزئی از ارزش های دینی نظام جمهوری اسلامی است به نسل های آینده انتقال یابد.

سرپرست فرمانداری سرخه در بخش دیگری از سخنان خود ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس، افزود: ارزش های هشت سال دفاع مقدس باید برای نسل امروز تبیین شود تا آگاه باشند که آرامش حال امروز ما، نتیجه رشادت، ایستادگی و ازخودگذشتگی های دلیرمردان دوران دفاع مقدس است.