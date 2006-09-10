اولين بازي هافبك ايراني در ليگ برتر انگليس/ آندارانيك تيموريان چهار دقيقه براي بولتون به ميدان رفت

به گزارش خبرنگار مهر سام آلاردايس مربي بولتون پيش از اين ديدار گفته بود تيموريان در ديدار با واتفورد به علت مصدوميت بازيكنان بولتون از ابتدا در تركيب اين تيم حضور پيدا خواهد كرد اما وي برخلاف گفته اش عمل كرد و تنها در چهار دقيقه پاياني اين ديدار تيموريان را به جاي الحاجي ديوف به زمين فرستاد.

تيم بولتون در دقيقه 90 اين ديدار از روي نقطه پنالتي توسط گري اسپيد به گل برتري رسيد و سه امتياز ديدار را از آن خود كرد.بولتون با اين پيروزي هفت امتيازي شد و به رده ششم جدول رده بندي ليگ برتر صعود كرد.