وضعیت کتابخانه های روستایی در شأن گرگان نیست

به گزارش خبرنگار مهر، رضا قوانلو عصر دوشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان گرگان، میزان مطالعه هر جامعه را یکی از شاخص های توسعه یافتگی ارزیابی کرد و با بیان این که شرایط مطالعه در جامعه ما مطلوب نیست، اظهار کرد: نمی توان تنها به ارائه آمار اکتفا کرد و از وضعیت گله مند بود، زیرا این مسیر راه چاره نیست.

وی نبود شاخص دقیق برای بررسی وضعیت مطالعه را یکی از مشکلات پیش رو عنوان کرد و ادامه داد: در برخی ارزیابی‎ها مطالعه در فضای مجازی، قرآن و حتی زیرنویس تلویزیون جزو سرانه مطالعه محسوب می‎شود.

وی با بیان این که سرانه مطالعه از چهار دقیقه تا ۸۰ دقیقه متغیر است، افزود: ۱۲ تا ۱۷ دقیقه سرانه مطالعه در ایران یک آمار منطقی است که البته هنوز روی شاخص‎ها کار می‎شود.

قوانلو از توجه دولت به فرهنگ مطالعه و کتاب‌خوانی خبرداد و گفت: گسترش کتاب‌خوانی، تجهیز و تکمیل کتابخانه و ارتقای منابع مطالعاتی در برنامه های ما گنجانده شده است.

مدیرکل کتابخانه‎های عمومی گلستان از راه‎اندازی کتابخانه عمومی شهری در قرق در آینده‎ای نزدیک خبر داد و با بیان این که توسعه توسعه کتابخانه‎های روستایی در برنامه های دولت است، گفت: در حال حاضر سه کتابخانه روستایی در گرگان وجود دارد که در شان گرگان نیست.

قائم مقام مدیر اجرایی سرشماری نفوس و مسکن استان گلستان هم در این جلسه، زمان آغاز سرشماری نفوس و مسکن به صورت حضوری را از ۲۵ مهر آغاز عنوان کردو با بیان این که این سرشماریه تا ۲۵ آبان ادامه دارد، گفت: سرشماری به صورت تلفنی برای خانواده‎های غایب از ۲۶ لغایت ۳۰ آبان انجام می‎گیرد.

مهدی ملاغلامعلی افزود: در سرشماری نفوس و مسکن هیچ اطلاعات درآمدی و اقتصادی از خانواده‎ها انجام نمی شود.

وی یکی از دلایل کندی سایت را ترافیک و حجم مراجعه عنوان کرد و ادامه داد: سرشماری امسال به صورت سه شکل اینترنتی، حضوری با حذف کاغذ و تلفنی انجام می‎شود.

ملاغلامعلی تعداد حوزه های استان را یک‎هزار و ۶۳۹ مورد بر شمرد و با بیان این که ۸۱۶ حوزه شهری و ۸۲۳ حوزه روستایی در استان گلستان است، تصریح کرد: این حوزه‎ها با فعالیت ۵۲۰ مأمور آمارگیر رصد می‎شود.

وی با بیان این که در گرگان یک‎هزار و ۷۵ نفر آمارگیر فعال خواهند بود، اظهار کرد: از این تعداد ۴۹۰ نفر مرد معادل ۴۶ درصد و ۵۸۵ نفر زن معادل ۵۴ درصد، اقدام به انجام سرشماری نفوس و مسکن خواهند کرد.