بهرام درباره روند آماده سازي فيلم تازه خود به خبرنگار مهر گفت: "در حال حاضر محمود موسوي نژاد مشغول آخرين مراحل صداگذاري است و بعد از اتمام ضبط موسيقي توسط علي صمدپور و انجام ميكس نهايي، "پابرهنه در بهشت" تا اوايل مهرماه آماده نمايش خواهد بود."

وي تاكيد كرد: "تلاش مي كنيم اولين نمايش فيلم در جشنواره بيست و پنجم فيلم فجر باشد تا مورد قضاوت اهالي سينما قرار بگيرد و بعد از آن براي نمايش و اكران "پابرهنه در بهشت" تصميم مي گيريم." در خلاصه داستان اين فيلم آمده: كسي چيزي از او نمي داند، شايد خودش نيز نمي داند. اينجا گويي آخر دنياست، فقط همه مي دانند كه نام او يحيي است.

عوامل توليد "پابرهنه در بهشت" عبارتند از مدير فيلمبرداري: حميد خضوعي ابيانه، گريم: سعيد ملكان، بازيگران: امين تارخ، هومن سيدي، افشين هاشمي و نگار جواهريان، تهيه كننده: حبيب اله كاسه ساز با مشاركت بنياد سينمايي فارابي.