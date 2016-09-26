محرم بستری برای اعتلای هنر و ادبیات دینی است

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نمایشگاه تخصصی کتاب عاشورا عصر امروز دوشنبه پنجم مهر با حضور معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در محل یادمان شهدای هفتم تیر «مجموعه فرهنگی سرچشمه» در تهران گشایش یافت.

حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا زائری رئیس این نمایشگاه از حضور ۸۰ ناشر شامل ۳۰ ناشر در بخش مستقل و ۵۰ ناشر در بخش ویژه و عرضه ۲۵۰۰ عنوان کتاب در این نمایشگاه خبر داد و از اهتمام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شخص صالحی در برپایی این نمایشگاه قدردانی کرد.

به گفته وی کتاب های این نمایشگاه با ۴۰ درصد تخفیف عرضه می شود که ۲۰ درصد آن را ناشران و ۲۰ درصد باقیمانده را وزارت ارشاد تقبل کرده است. نخستین نمایشگاه تخصصی کتاب عاشورا از امروز تا ۱۱ مهر همه روزه از ساعت ۱۱ صبح تا ۸ شب در مجتمع فرهنگی سرچشمه دایر است.

در این آئین همچنین سیدعباس صالحی معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سخنانی درباره کارکردها محرم و عاشورا در جامعه گفت: بعد از آنکه امام حسین(ع) جان خودش را برای دین گذاشت، دین، اسلام و تشیع مدیون او شدند و این سخن گزافی نیست. محبت حسینی در قلب های همه انسانها جای گرفته است.

وی با بیان اینکه ما هیچ فرصت بدیلی به اندازه محرم و عاشورا برای اسلام و شیعه نداریم و باید قدر آن را دانست، تاکید کرد: محرم و عاشورا فرصت ارتباط با مکان مذهبی و دینی را فراهم می کند؛ همه جامعه شناسان دینی معتقدند اگر فرد متدین از مکان دینی فاصله بگیرد، دینداری او افول می کند؛ اتفاقی که در غرب افتاد.

این مقام مسئول در وزارت ارشاد یادآور شد: خیلی ها که ممکن است در طول سال با امکان دینی ارتباط کمتری بگیرند، در محرم و صفر این فرصت را برای ارتباط با این امکان پیدا می کنند.

وی با تاکید بر اینکه این محرم است که جوان ما را به مسجد گره می زند و این ماه فرصت آشتی جوانان و نوجوانان ما با مسجد است، گفت: فرصت دیگری که محرم برای دینداری ایجاد می کند همبستگی اجتماعی دینداران است هم در سطح کلان هم در سطح خرد؛ عاشورا خط اتصال دینداران است.

صالحی همچنین یادآور شد: محرم و عاشورا برای نهادهی مدنی فرصت سازی می کند و ما از این طریق به تشکل ها، هیئت ها و ان جی او های مدنی دست پیدا کرده ایم. در واقع ما بر سر سفره امام حسین(ع) نشسته ایم و نهادهای اجتماعی را شکل داده ایم.

معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کارکرد دیگر محرم را خیرات آن ذکر کرد و گفت: سهمی که محرم و عاشورا در تاسیس امور عام المنفعه داشته اند قابل توجه بوده هر چند هنوز ظرفیت های خفته فراوانی وجود دارد. عاشورا و محرم بستری برای اعتلای ادبیات و هنر دینی ساخته اند که متمایز و متفاوت است.

وی همچنین محرم را ماهی برای احیای عواطف انسانی توصیف کرد و گفت: اینها موجب می شود که ما قضیه عاشورا و محرم را صرفا یک مسئله نوستالژیک و ادای دین نبینیم. عاشورا و محرم نه تنها برای مسلمان باقی مانده بلکه برای انسان باقی ماندن است.

معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر اینکه عاشورا را نباید صرفا آئینی و مناسکی برپا کرد، گفت: اگر عاشورا نیز همانند شب چله که البته ارزش و جایگاه آن هم محترم است، آئینی و مناسکی برگزار کنیم، این خطری برای این واقعه مهم است.

در ادامه این مراسم معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که به همراه دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور و همچنین جمعی از مدیران ستادی این معاونت در آئین افتتاح نخستین نمایشگاه کتاب تخصصی کتاب عاشورا حضور یافته بودند پس از ادای احترام به دو شهید گمنام که در حیاط یادمان شهدای هفتم تیر آرمیده اند، نمایشگاه یاد شده را افتتاح و از آن بازدید کردند.