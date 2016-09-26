به گزارش خبرنگار مهر، سیدحمیدطهائی شامگاه دوشنبه در مراسم بازگشایی کاروانسرای شاه عباسی که همزمان با روز جهانی گردشگری برگزار شد، اظهار کرد: گردشگری در دنیای کنونی به عنوان یک صنعت مطرح شده و با توجه به استعدادهای کشور باید از این صنعت نهایت استفاده را برده و غافل نباشیم.

وی با بیان اینکه بازگشایی کاروانسرای شاه عباسی کرج سبب توسعه استان در بخش صنعت گردشگری می شود، افزود: آثار فراوانی در سطح کشور در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

استاندار البرز تصریح کرد: تلاش مضاعفی توسط فعالان حوزه میراث فرهنگی به موجب شرایط به وجود آمده در جهان کنونی در بخش صنعت گردشگری صورت گرفته است.

وی با اعلام اینکه فضای ایران هراسی به همت دولت کنونی از بین رفته است که نقطه قوتی برای کشور محسوب می شود، گفت: با این رویکرد استقبال گردشگران بیش از گذشته شده که باید از فرصت به وجود آمده نهایت استفاده را ببریم.

طهائی خاطرنشان کرد: ایجاد بستر توسعه صنعت گردشگری در کشور به موجب استفاده هر چه بیشتر مردم از این بخش نخستین قدم در این زمینه خواهد بود.

استاندار البرز با بیان اینکه پندگیری از زندگی گذشتگان و آشنایی با معماری تاریخی کشور در این بخش مورد توجه قرار می گیرد، بیان کرد: آثار برجسته ای در موزه های کشور به نمایش گذاشته شده است.

وی افزود: احیای آثار باستانی، میراث فرهنگی، صنایع دستی و بخش گردشگری از جمله برنامه های در دستور کار مسئولان مربوطه استان البرز محسوب می شود.

وی با اشاره به اینکه تهیه سند جامع گردشگری استان البرز در دستور کار است، گفت: مراحل مطالعاتی این مهم انجام شده است می توان در این حوزه از ظرفیت سرمایه گذاران بخش خصوصی نیز استفاده کرد.