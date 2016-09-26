نهمین گردهمایی عکاسان و فیلمسازان نهاوند پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، عباس اصغری عصر دوشنبه در سالن همایش سینما جوان نهاوند ضمن ارائه گزارش اقدامات انجام‌شده در این گردهمایی، گفت: استارت اجرایی این گردهمایی تقریباً از یک ماه قبل توسط فعالان و صاحب‌نظران این رشته با مدیریت ریاست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نهاوند زده شد.

وی با اشاره به مهیاسازی سالن انجمن نهاوند توسط هنردوستان سینما جوان نهاوند در بازه زمانی ۱۰ روزه، گفت: خوشبختانه این سالن امروز آماده بهره‌برداری و ارائه خدمات به هنرمندان و هنردوستان نهاوند است.

مدیر سینما جوان دفتر نهاوند، گفت: در این گردهمایی ۵ کارگاه آموزشی عکاسی و فیلمسازی برگزارشده که ۲۲ فیلم از تولیدات اعضای انجمن سینما جوان دفتر نهاوند به‌نقد و بررسی گذاشته شد.

وی با اشاره به استفاده از ۱۳ اثر برگزیده جشنواره ملی، گفت: در طول این گردهمایی دو فیلم از آثار پیشکسوتان سینما جوان نهاوند، سینا بحیرایی و کورش قپانوری در روزهای سوم و چهارم به معرض نمایش گذاشته شدند.

اصغری به برگزاری نمایشگاه عکس در قسمت ورودی سینما جوان نهاوند، اشاره کرد و گفت: در این نمایشگاه ۲۵ عکس از آثار منتخب ۱۲ عکاس نهاوند برای بازدیدکنندگان به نمایش گذاشته شد.

وی با اشاره به راهیابی سعید مولوی به جشنواره منطقه‌ای سینما جوان در استان سمنان گفت: جوانان نهاوندی در زمینه های مختلف فرهنگی و هنر، توانمند هستند که امیدواریم با ارج نهادن به ارزش‌های فراموش‌شده سینما و هنر استعدادهای نهفته در افراد نهان شود و از آن‌ها برای شناساندن فرهنگ و هویت نهاوند بهره‌برداری کنیم.