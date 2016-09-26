حزب الله شهادت اسیر فلسطینی توسط صهیونیست ها را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، جنبش حزب الله لبنان با صدور بیانیه ای شهادت «یاسر حمدونه» اسیر فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی را محکوم کرد.

بر اساس این گزارش در بیانیه حزب الله آمده است: اصرار دشمن بر بازداشت «یاسر حمدونه» از سال ۲۰۰۳ میلادی و بی توجهی در ارائه خدمات پزشکی به وی در طول دوره اخیر، منجر به این فاجعه دردناک شد. این اقدام نشان می دهد که مقامات اشغالگر، سیاست سکوت را در برابر اسیران در پیش گرفته اند. سرنوشت دیگر اسیران چیست؟

در ادامه این بیانیه تاکید شده است: سکوت جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری در منطقه و جهان در برابر این سیاست کینه توزانه صهیونیست ها موجب شده دشمن به خود جرأت دهد که این اقدامات ظالمانه در زمینه پزشکی را در حق مردم فلسطین به ویژه افراد بازداشت شده، ادامه دهد. به علاوه کرانه باختری، نوار غزه و دیگر مناطق را نیز تحت محاصره خود درآورد.

حزب الله در پایان ضمن عرض تسلیت خطاب به خانواده این شهید فلسطینی، درخواست کرده است که صداها در برابر تروریسم صهیونیستی که چندین شکل و صورت دارد، افزایش یابد.

گفتنی است روز یکشنبه «یاسر ذیاب حمدونه» اسیر ۴۰ ساله فلسطینی بر اثر سکته قلبی در زندان «رامون» رژیم صهیونیستی به شهادت رسید.