آغاز کمپین آموزش های پیشگیرانه و خودآگاهی سرطان سینه در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل سلامت و اموراجتماعی شهرداری تبریز، علیرضا رحیمی گفت: به مناسبت روز دهم مهرماه، روز جهانی مبارزه با سرطان سینه، اداره کل سلامت و امور اجتماعی شهرداری تبریز با همکاری بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی بهبود با برگزاری برنامه های ویژه به این مناسبت به استقبال این روز رفت.

وی سپس با اعلام خبر فوق افزود: کمپین روبان صورتی که به عنوان نماد جهانی سرطان سینه شناخته شده است برای اولین بار در تبریز توسط اتوبوس سلامت این اداره کل و تیم پزشکی بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی بهبود همراه با اجرای برنامه های جانبی روز شنبه سوم مهرماه به مدت ۹ روز کلیک خورد.

وی عنوان کرد: هدف از برگزاری این کمپین انتشار این اصل است که تشخیص زودهنگام سرطان پستان بهترین و کم هزینه ترین راه برای درمان آن است. از این‌رو، آگاه سازی در رابطه با انواع روش‌های تست شخصی و تست کلینیکی سرطان پستان، از اهداف مهم این کمپین در خانه های سلامت و پارک ها می باشد که با برگزاری همایش، کارگاه های آموزشی و غربالگری تست سرطان پستان این امر مسیر خواهد شد.

رحیمی با اشاره به اهمیت آگاه سازی بهنگام این بیماری در مراحل اولیه افزود: سرطان پستان، اگرچه در میان مردان نیز مشاهده می‌شود، اما شایع‌ترین نوع سرطان در میان زنان و عامل بیشترین مرگ و میر در میان آنهاست. به همین منظور دهم مهرماه بیش از ۲۵ سال است که به معرفی این بیماری و تلاش برای معرفی عوامل، راه‌های پیشگیری، تشخیص، و درمان آن اختصاص یافته است و هدف از برگزاری کمپین نیز در همین راستا بوده است.

مدیرکل سلامت و امور اجتماعی در ادامه تصریح کرد: همانطور که میزان ابتلا و مرگ مرتبط با این بیماری در کشورهای توسعه‌یافته با توجه به حجم وسیع آگاه سازی ها با کاهش روبروست، متاسفانه میزان ابتلا به سرطان پستان در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران به دلیل افزایش طول عمر، شهرنشینی و گرایش به سبک‌های زندگی غربی از جمله نوع پوشش، نوع تغذیه، مدل‌های برقراری ارتباط جنسی، و فقدان یا کمبود امکانات اطلاع‌رسانی و کلینیکی، در حال افزایش است.

رحیمی با اشاره به روش های ساده و بدون هزینه تست این بیماری توسط خود فرد در مراحل اولیه، اظهار داشت: این بیماری در کشورهای دیگر، در سنین بالای ۵۰ سال شیوع بیشتری دارد. ولی در کشور ما با آماری که اعلام شده است، این سن کمتر است. سن ابتلای زنان به سرطان سینه در کشور ایران، به دلایل ژنتیکی حدود ۱۰ سال کمتر از آمار جهانی است که متاسفانه شناخت دیر هنگام این بیماری علاوه بر هزینه های بالای آن، در مرحله درمان ریسک بالاتری را نیز به همراه دارد.

وی با بیان اینکه این بیماری شایع‌ترین نوع سرطان در زنان، چه در کشورهای توسعه‌یافته و چه در حال توسعه، است افزود: سالانه ۹تا ۱۰هزار نفر در ایران به سرطان سینه مبتلا می‌ شوند و بر اساس آمار منتشر شده از بین هر سه زن، یک نفر در طول زندگی خود دچار سرطان می‌ شود. به این ترتیب، بعد از حوادث وبیماری‌های قلبی-عروقی، سرطان سینه شایع‌ترین علت مرگ و میر در زنان به شمار می ‌رود.

رحیمی فعالیت های این کمپین را در راستای برگزاری برنامه های اتوبوس سلامت توسط این اداره کل عنوان کرد و اظهار داشت: خوشبختانه و به یاری خداوند منان طرح اتوبوس سلامت شهروندی در طول سه ماه تابستان در اماکن متفاوت سطح شهر تبربز هر روز اجرایی شد. در این طرح خدمات رایگان پزشکی و غربالگری سلامت شهروندان بصورت محله به محله در کنار جنگ شادی و برنامه های مفرح برای همشهریان عزیز در طول تابستان فراهم شد. طرحی که در آن برای بیش از ۳۰ هزار نفر از شهروندان خدمات پزشکی ارائه شد و در حدود یکصد هزار نفر از تبریزی ها در برنامه های مفرح و جنگ شادی اتوبوس سلامت حضور پیدا کردند.

وی در پایان تصریح کرد: غربالگری تست سرطان سینه از اهم برنامه های این کمپین می باشد که از روز شنبه از ساعت ۸ الی ۱۰ صبح تا روز شنبه هفته آتی دهم مهرماه به ترتیب در روز شنبه پارک بانوان آنا، یکشنبه پارک بانوان شمس، دوشنبه پارک بانوی مهر باغمیشه، سه شنبه پارک بانوان بهار، چهارشنبه فرهنگسرای رضوان، پنجشنبه پارک بزرگ ائل گلی، جمعه تفرجگاه عون بن علی و همزمان مصلی امام خمینی (ره)، شنبه تالار پتروشیمی خواهد بود.

شایان ذکر است؛ عواملی مثل سابقه فامیلی ابتلا به سرطان سینه، به خصوص در مادر، خواهر یا دختر و همینطور سابقه سرطان سینه در خود فرد، یا سن اولین زایمان که اگر بیشتر از ۳۵ سال باشد یک عامل خطر محسوب می‌ شود. همچنین نازایی، بلوغ زودرس، یائسگی دیررس، چاقی پس از یائسگی و مصرف زیاد چربی حیوانی در رژیم غذایی را می ‌توان از مهم ترین عوامل ابتلا به سرطان سینه در کشور ما محسوب کرد.

شایع‌ترین علامت بیماری، وجود توده قابل تشخیص در سینه است که معمولاً دردناک نیست. با این حال در حدود ۷۰ درصد موارد، سرطان سینه توسط خود بیمار تشخیص داده می ‌شود.

گفتنی است؛ عموماً سه روش متداول به این منظور وجود دارد: معاینه سینه‌ها توسط خود شخص، بعد از هر سیکل ماهیانه که با لمس نوک انگشتان دست و حرکت دایره‌وار در جهت عقربه‌های ساعت به صورت ایستاده انجام می ‌شود. دومین روش معاینه فرد توسط پزشک به صورت منظم و هر شش ماه یک بار و سومین روش، انجام ماموگرافی می باشد.