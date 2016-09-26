فلسفه عزاداری محرم برای مردم تبیین شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدکاظم نورمفیدی شامگاه دوشنبه در گردهمایی بزرگ طلایه داران عاشورایی اظهار کرد: فلسفه عزاداری عاشورا و محرم باید برای مردم تبیین شده و به شکل فرهنگ در بیاید.
وی با بیان اینکه در اسلام خداوند تکالیف زیادی بر عهده ما قرار داده که همه این تکالیف فلسفه ای دارد، افزود: یکی از مسائلی که ائمه دستور دادهاند، مجالس و ذکر احادیث آنها است و هیئت های مذهبی برای این است که جلسه گذاشته شده و احادیث ائمه در آنها گفته شود.
نماینده ولی فقیه در استان گلستان تصریح کرد: از دیگر مواردی که ائمه و پیامبر (ص) اسلام به آن دستور دادهاند عزاداری برای سیدالشهدا است و فلسفه این عزاداری هم بسیار مهم است.
امام جمعه گرگان گفت: عزاداری برای سیدالشهدا گریه خشک و خالی نیست و هدف این است که با روح عاشورا و کربلا و شخصیت امام حسین (ع) آشنا شویم و به دلیل همین هدف هم بود که بنی امیه و بنی عباس با مزار این امام همام هم مشکل داشتند.
به گفته وی، ریشه همه قیامهایی که بعد از عاشورا اتفاق افتاد هم به مزار سیدالشهدا بر میگشت و از آنجا با هدف ایشان آشنا و برای مبارزه با ظلم و جور پیمان میبستند.
آیت الله نورمفیدی با بیان اینکه آگاهی، معرفت و بندگی خدا باید در همه عزاداریها باشد، افزود: توحید اساس دین اسلام و همه ادیان توحیدی و امام حسین (ع) تجلی بی نظیر توحید در میدان کربلا است.
وی خطاب به مداحان و ذاکران گفت: کمی به خود زحمت داده و شعرها و نوحههای خوب که با هدف سیدالشهدا نزدیکی دارد بخوانید، حتی اگر شده در این راه باید خرج کنید.
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