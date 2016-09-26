ارائه باور فرهنگ ایثار و شهادت در قالب هنری تاثیرگذار است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اصغر فضیلت شامگاه دوشنبه در همایش کتابت وصیت نامه شهدا که توسط خوشنویسان و تذهیب کاران گلستانی انجام شد، گفت: نظام سلطه جهانی قطعا در راستای حفظ و گسترش سلطه خود مبانی و زیر ساخت نرم ما را هدف قرار داده است.

وی افزود: در این نشانه رفتن به مبانی نرم و زیر ساختی ما قطعا استراتژیک فکر می کند و برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تهیه کرده و حساب شده عمل می کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان گفت: نسل جوان ما به مراقبت حساب شده تر از هر زمان دیگری با توجه به پیشینه و امکاناتی که دشمن دارند، نیاز دارند و با توجه به محدودیت های ما تقابل نابرابری شکل گرفته است.

حجت الاسلام فضیلت افزود: نسل معاصر ما در عصر حاضر که ذائقه، افکار و سلیقه به سمت و سویی متفاوت است، اگر حرف و باوری را در قالب هنری بریزیم و ارائه کنیم پذیرش بهتری دارد.

وی افزود: تلاشی که امروز رقم خورد گامی است که در راستای مقابله با تلاش های کوتاه مدت و بلند مدت برای تخریب مبانی نرم نظام جمهوری اسلامی برداشته می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان گفت: یکی از مهمترین مبانی ما بحث حفظ، توسعه و گسترش فرهنگ ایثار و شهادت است و اگر امروز این باور در قالب یک اثر هنری پیاده شد باید آن را ارج بنهیم.