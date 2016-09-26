«اقتصاد مقاومتی»راهبرد ایران در جنگ اقتصادی با جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا خباز غروب دوشنبه در همایش پیشسکوتان و رزمندگان دفاع مقدس استان سمنان به میزبانی سالن هلال احمر ضمن بیان اینکه امروز ماهیت جنگ و دفاع در برابر دشمنان تغییر یافته است، ابراز داشت: ایران اسلامی امروز به برکت خون شهدا در جایگاهی است که دشمنان لحظه ای فکر حمله نظامی را در سر نمی پرورانند لذا به هجمه اقتصادی و فرهنگی روی آورده اند و ماهیت دفاع نیز تغییر کرده است.

وی افزود: راهبرد ایران اسلامی در مقابله با جنگ اقتصادی دشمنان در دیدگاه داهیانه رهبر معظم انقلاب با تبیین شعار سال، اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل و همچنین در تدبیر دولت تحت عنوان تشکیل ستاد فرماندهی اقتصادی مقاومتی بروز پیدا کرد که امروز وظیفه و رسالت ما مسئولان پیگیری مسائل مربوط به این راهبرد است.

شرایط امروز جنگ اقتصادی است

استاندار سمنان، با بیان اینکه شرایط امروز اقتصاد، شرایط جنگی است، گفت: زمانی که ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای دستیابی به شعار سال و منویات رهبر معظم انقلاب تاسیس می شود، قطعا به معنای وجود شرایط جنگی است.

خباز با بیان اینکه نام ستاد، جنگ و دفاع را تداعی می کند، ابراز داشت: اگر امروز مقصد و دفاع در جبهه جنگ اقتصادی نبود نام این تشکیلات را کارگروه اقتصاد مقاومتی می نهادند لذا زمانی که نام ستاد فرماندهی به میان می آید همه چیز فرق می کند.

وی افزود: باید اقتصاد را مردمی کنیم تا بتوانیم ریشه سیاست های اقتصاد مقاومتی را در زمین بکاریم لذا باید از توان و ظرفیت مردم در اقتصاد کشور استفاده کنیم تا در این جنگ نیز همانند جنگ نظامی در مقابل دشمن به پیروزی دست یابیم.

دفاع همچنان ادامه دارد

استاندار سمنان با بیان اینکه امروز جنگ به پایان نرسیده است، گفت: دفاع همچنان ادامه دارد اما ماهیت دفاع امروز با روزگار هشت سال دفاع مقدس تغییر کرده لیکن باید پذیرفت که اقتصاد مقاومتی تنها راه برون رفت از این وضعیت است.

خباز با بیان اینکه اگر دشمن از حمله نظامی ناامید نبود به رویکرد اقتصادی وارد نمی شد، ابراز داشت: جنگ امروز ما با دنیا در موضوعات اقتصادی نشانه صلابت ایران اسلامی است که این امر به مثابه خاری در چشم دشمنان محسوب می شود.

وی ادامه داد: امروز کشور از توان نظامی و دفاعی و تسلیحات بالایی برخوردار است، دشمن جرأت حمله نظامی به ایران را ندارد و برای لحظه ای از ذهن خود نیز نمی گذراند و به همین دلیل با تغییر دادن سنگر به دنبال پیروزی در جنگ اقتصادی و فرهنگی است.

دفاع از اسلام در وصایای شهدا تاکید شده است

استاندار سمنان ضمن گرامیداشت یاد و خاطر سه هزار شهید استان سمنان، گفت: دفاع از اسلام و کیان ایران اسلامی در وصایای غالب شهدای گرانقدر استان، ذکر شده است و امروز این مقاومت و ایستادگی باید در مقوله اقتصاد و فرهنگ خود را نمایان سازد.

خباز با بیان اینکه تداوم راه شهدا مهم و حیاتی است، ابراز داشت: شهدا به ما درس ایستادگی در برابر دشمنان و استکبار را به خوبی نشان می دهند.

وی افزود: اتحاد و وحدت بین ارتش، سپاه، بسیج، جهادسازندگی، نیروهای انتظامی و نظامی و نیروهای مردمی و تبعیت آن ها از ولی فقیه پیروزی ما در مقابل صدام و همه استکبار را رقم زد و امروز نیز جز این اصل، چیزی برای ایران اسلامی در برابر دشمنان کارساز نیست.

ایران اسلامی سلاح ایمان را در دست دارد

استاندار سمنان با قدردانی از مجاهدت های ررمندگان هشت سال دفاع مقدس، گفت: صدام با طرح و برنامه ای مدون با ۱۹ لشکر تا بن دندان مسلح و یک گارد ریاست جمهوری ورزیده اوضاع ایران را آشفته دید و به قصد شکست انقلاب اسلامی ایران با حمایت مستقیم ۳۰ کشور به سمت مرزهای ایران حمله ور شد اما قدرت ایمان و رهبری داهیانه امام راحل(ره) را در محاسباتش پیش بینی نکرده بود.

وی افزود: امروز باید بگوئیم که بهترین مردم در ایران اسلامی وجود دارند و این مردم شایسته بهترین ها هستند لذا برما مسئولان است که با تداوم راه شهدا، برای خدمتگزاری به مردم اهتمام ویژه ای داشته باشیم.