فیلم و رسانه تأثیر بسزایی در ارتقای سطح فرهنگ جامعه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا سلامتی معاون فرماندار نهاوند عصر دوشنبه در آیین اختتامیه نهمین گردهمایی سالانه فیلم‌سازان و عکسان نهاوند، گفت: امروز تأثیرات سینما و رسانه‌های جمعی بر کسی پوشیده نیست.

وی با اشاره به اینکه باید از این پتانسیل به نحو احسن استفاده کنیم، گفت: اغنای فرهنگی در جامعه می‌تواند توسط رسانه‌ها محقق شود که این مهم نیازمند حمایت و همراهی هنرمندان است.

معاون فرماندار نهاوند با اشاره به اینکه در هر اثر عکس و فیلم یک سری مفاهیم به بیننده منتقل می‌شود، اظهار کرد: باید درصدد باشیم که تولیدات خود را برای ارتقای سطح فرهنگ جامعه هدف‌گذاری کنیم چراکه در ایران اسلامی در همه ابعاد فرهنگی، اجتماعی، مذهبی و موارد دیگر، منابع گرانبهایی وجود دارد.

وی اظهار کرد: امروز رسانه‌های دیداری و شنیداری می‌توانند نقش تأثیرگذاری در شناساندن و هویت‌سازی بیش‌ازپیش برای نهاوند داشته باشند .

سلامتی تأکید کرد: در این زمینه مسئولین فرهنگی باید نقش تسهیل گر داشته باشند و در راستای برپایی نمایشگاه و همایش‌های این‌چنینی به خوبی همکاری کنند.