به گزارش خبرنگار مهر، همه چیز از آزمایشگاه خانه پدری آغاز شد؛ آزمایشگاهی در خیابان قصرالدشت. می‌گوید: پدرم به خاطر تحصیلاتی که داشت و علایق ما، آزمایشگاهی را در موضوعات برق، شیمی و مکانیک در بخشی از خانه ایجاد کرد که بسیاری از تجربیات کودکی و نوجوانی ما در این آزمایشگاه گذشت.

چندی پیش و در چهارمین نمایشگاه تجهیزات و لوازم ایمنی و آتش نشانی در صنعت خودروسازی، نمد مجهز به تکنولوژی کندسوز و خاموش شونده رونمایی شد.

ابراهیم الله‌داد، همان مخترع ایرانی است که نخستین تجربیاتش با آتش را از آزمایشگاه کوچک خانه پدری آغاز کرده است: تاکنون بیش از ۱۸ماده ضد حریق اختراع کردم که ریشه آن‌ها، تجربیاتم در آزمایشگاه نوستالژی زندگی‌ام بود و تحصیلاتم در رشته مهندسی جوش و علاقه‌مندی به شیمی.

و همین تجربیات را ضمیمه تحصیلاتش کرد و رفت به سراغ «آتش‌بازی»؛ اما نوعی خاص از بازی با آتش که دعوت نامه ها و فرصت‌های مطالعاتی بسیاری را از کشورهای دیگر برای او به همراه داشت.

این مخترع ایرانی می‌گوید: بیش از ۴هزار فرمول و واکنش را در دمای ذوب فلزات تست کردم؛ دمای بالای ۲هزار درجه.

و در این دما و آزمایش‌ها بود که به خواص مواد پی برد و همین موضوع باعث شد تا ۱۸ماده ضد حریق را اختراع کند.

سه سال پیش، ژل ضد آتش را با آزمایش روی دست‌های خودش رونمایی کرد: این ژل را ۵سال پیش اختراع کردم که بعد از دو سال شرایط رونمایی آن فراهم شد. برای آزمایش آن در روز رونمایی ۱۲۰۰درجه سرپیک آتش را روی دستم گرفتم و نزدیک یک دقیقه نگه داشتم.

این آزمایش اسم الله داد را بر سر زبان‌ها انداخت و از برخی کشورهای اروپایی و آمریکا دعوت نامه تحصیل و کار برای او ارسال شد، اما او بار دیگر ترجیح داد آتش بازی را ادامه دهد و به سراغ کشفیات جدید برود.

او می‌گوید: آتش به اندازه کافی خطرناک هست، اما من آن قدر با آن عجین شده‌ام که با آتش شوخی می‌کنم و از تجربه های مختلف آن لذت می‌برم.

مخترع جوان این بار به سراغ نمد مجهز به تکنولوژی کندسوز و خاموش شونده خودرو می‌رود و آن را به صورت آزمایشی بر روی خودروهای ملی آزمایش می‌کند: استفاده از این مواد بر روی نمد خودرو برای نخستین بار در قاره آسیا و خاورمیانه رونمایی شده و در حال حاضر در کشورهای اروپایی روی خودروی شخصیت‌های سیاسی و نظامی استفاده می‌شود.

وی توضیح می‌دهد: در واقع مشابه خارجی آن در استانداردهای نظامی و خاص به کار گرفته می‌شود ولی ما قصد داریم آن را بر روی همه خودروهای ساخت داخل قرار دهیم.

این بار هم پای حرارت ۱۲۰۰ درجه‌ای به میان می‌آید: با استفاده از این مواد قابلیت مقاومت در برابر آتش ۱۲۰۰ درجه و خودخاموش شوندگی در مدت ۳ تا ۵ ثانیه بدون نیاز به آب یا هر وسیله دیگر، ایجاد می شود. در واقع مواد ذکر شده این امکان را فراهم می‌کند که دیگر شاهد آتش‌سوزی در ناحیه موتور خودروها نباشیم.

و ادامه می‌دهد: این مواد این امکان را می‌دهد که دیگر شاهد آتش سوزی در موتور خودروها نباشیم و بدن یا سرمایه و زندگی هم وطنان ما با یک جرقه به خاک و خاکستر بدل نشود.

البته اختراعات «آتشی» این پروهشگر دامنه دارتر خواهد بود: در روز آتش نشانی یا آینده‌ای نزدیک اختراعات جدیدی را مرتبط با این صنعت و به افتخار ایران زمین رونمایی خواهم کرد.