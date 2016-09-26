واگذاری ۱۸۰ مجموعه فرهنگی و تاریخی به بخش خصوصی

به گزارش خبرنگار مهر، سمیع الله حسینی مکارم شامگاه دوشنبه در مراسم بازگشایی کاروانسرای شاه عباسی که همزمان با روز جهانی گردشگری همراه بود، ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: باید از تمام دستاورهای انقلاب دفاع و نهایت استفاده را برد.

وی با بیان اینکه یکی از دغدغه های امروزه برای جوانان کشور مبحث اشتغال است، افزود: در تمام کشورهای جهان بحث گردشگری مورد توجه ویژه قرار گرفته و تقریبا بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون گردشگر در جهان برآورد شده است.

معاون سازمان میراث فرهنگی و گردشگری خاطرنشان کرد: از صنعت گردشگری در جهان میزان هزار و ۴۰۰ میلیارد دلار درآمد کسب شده که سهم ایران از این میزان بیش از ۷ میلیارد و ۵۰۰ هزار دلار بوده است.

حسینی مکارم تصریح کرد: گردشگری امروز برای کشور از جهات متعددی کارکرد دارد، دولت یازدهم به ویژه در زمان پسابرجام توانسته با رونق بخشیدن با بحث گردشگری در این بخش توفیقات خوبی کسب کند.

وی اعلام کرد: ۴ درصد رشد گردشگری جهان را شاهد هستیم و از رشد۱۰ درصدی گردشگری برخوردار بوده ایم.

معاون سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با بیان اینکه سرمایه گذاری حوزه گردشگری ایجاد شده است، گفت: در زمان کنونی جامعه، دولت و مردم توجه ویژه به امر گردشگری دارند.

وی با بیان اینکه امید است بتوان بستر این مهم در کشور بیش از گذشته فراهم شود، گفت: مشارکت با بخش خصوصی یکی از رویکردهای دولت بوده است.

حسینی مکارم گفت: بنا داریم در سال جاری ۱۸۰ مجموعه فرهنگی و تاریخی به بخش خصوصی واگذار شود.

وی افزود:حدود ۲۵ پروژه در شیراز در اختیار بخش خصوصی قرار داده شده است.