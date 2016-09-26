به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل تاج آباد عصر دوشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی کلانشهر اراک اظهار داشت: رهاسازی و یا روند کند اجرای پروژه های شهری اراک و پرداختن و برنامه ریزی برای شروع پروژه های جدید، جز حیف و میل بیت المال و هدر دادن زمان و انرژی، ثمره دیگری ندارد.

وی افزود: باتوجه به فرارسیدن پاییز و نزدیک شدن به فصل زمستان، شهرداری باید کنده کاری های انجام شده را در سطح شهر هر چه زودتر ترمیم کند به خصوص ناهمواری های خیابان های کم عرض و پرتردد که مشکلات زیادی برای مردم به وجود آورده، باید اصلاح شود.

تاج آباد بیان داشت: شرکت آب و فاضلاب با کنده کاری در سطح شهر برای مردم مشکلاتی ایجاد کرده و وقتی هم اعتراض می کنیم، می گویند شورا حق دخالت ندارد، درحالی که طبق قانون، شوراها حق نظارت در همه حوزه های شهری را دارند، بنابراین آب و فاضلاب باید تا قبل از فصل بارندگی به کنده کاری ها خاتمه دهد.

رییس شورای شهر اراک در بخش دیگر سخنان خود گفت: در سطح شهر سگ های ولگرد زیاد شده و برای مردم ایجاد مزاحمت و ترس کرده اند که شهرداری باید برای جمع آوری آنان و همچنین جمع آوری متکدیان در سطح شهر اراک سریعا اقدام کند.

در ادامه این جلسه چهار مصوبه مطرح که با اجرای سه مصوبه موافقت شد و یک مصوبه نیز مورد مخالفت قرار گرفت.

تحقیق و تفحص در باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری، تعیین موعد برای ارایه بودجه، بودجه متمم، اصلاحیه بودجه، تفریغ گردش حسابرسی شهرداری و سازمان های تابعه و توافق مابین شهرداری و یک سرمایه گذار از جمله مواردی بود که با اکثریت آرا به تصویب رسید.

همچنین پیشنهاد محوطه سازی، زیباسازی و احداث فضای سبز و حفظ و نگهداری محوطه باز و معبر مجاور هتل پیام از جمله طرح هایی بود که مورد مخالفت قرار گرفت.

در پایان این جلسه، محمد ابراهیم عباسی، شهردار اراک گزارشی در خصوص فعالیت حوزه عمرانی شهرداری ارائه داد.