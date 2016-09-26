راه زیادی تا احیای دریاچه ارومیه وجود دارد/ ضرورت مشارکت جدی مردم

به گزارش خبرنگار مهر، محسن سلیمانی روزبهانی عصر امروز دوشنبه در جلسه بررسی نقش مردم در احیای دریاچه ارومیه با اشاره به اینکه برای احیای دریاچه ارومیه به بسیج همگانی مردم و مسئولان نیاز است، گفت: مدیریت درست و اصولی، اجرای طرح های علمی و کارشناسی شده، تغییر رفتار و اصلاح نگرش مردم و اصلاح الگوی کشت می تواند باعث احیای دریاچه ارومیه شود.

وی با تاکید بر اینکه باید همه افرادی که با موضوع احیای دریاچه ارومیه درگیر هستند احساس وظیفه کنند، گفت: باید مردم حوزه دریاچه آگاه باشند و در اجرای برنامه های مختلف ستاد احیا همکاری کنند.

سلیمانی روزبهانی ضرورت مشارکت جدی مردم در احیای دریاچه ارومیه تاکید کرد و گفت: کاهش ۴۰ درصدی آب در مزارع کشاورزی یکی از مهم‌ ترین خروجی‌ها در احیای دریاچه ارومیه است.

مدیر ملی تالاب ‌های ایران سپس ابراز داشت: اگر هر کشاورز در حوزه دریاچه ارومیه ۴۰ درصد آب کشاورزی را صرفه جویی کند در آینده نزدیک شاهد افزایش میزان آب در این منطقه خواهیم بود.

وی سپس ادامه داد: اگر بعد از احیای دریاچه همان مدیریت نامناسب و باورهای غلط گذشته وجود داشته باشد دوباره دریاچه به وضعیت وخیم خود باز می گردد.

سلیمانی روزبهانی همچنین با اشاره به اینکه برای حفاظت از محیط زیست باید همه مردم و نهادهای مختلف دست به کار شوند، گفت: سازمان محیط زیست به تنهایی نمی ‌تواند کاری از پیش ببرد و باید همه کمک کنند.

مدیر ملی تالاب ‌های ایران اصلاح الگوی کشت و رفتاری کشاورزان حوزه دریاچه را مثبت ارزیابی کرد و گفت: امروز شاهد ایجاد یک جنبش و کمپین اجتماعی برای صرفه جویی در مصرف آب و در زمین های کشاورزی در حوضه دریاچه ارومیه هستیم.

نگاه سنتی به کشاورزی باید تغییر کند

قائم مقام رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌ شرقی نیز در این همایش با تاکید بر اینکه داشتن نگاه سنتی به دریاچه ارومیه باعث خشک شدن آن شد، گفت: نگاه سنتی به کشاورزی باید تغییر کند.

اکبر فتحی با بیان اینکه خدمات مهندسی به عنوان یک زیرساخت در کشاورزی مدرن مطرح هستند، افزود: خدمات مهندسی خدمات و کمک شایانی به کشاورزان می کنند و به نوعی در احیای دریاچه ارومیه سهیم هستند.

وی با تاکید بر اینکه بیشتر مشکلات بخش کشاورزی از نداشتن نگاه علمی به بخش کشاورزی ناشی می شود، گفت: به عنوان مثال اگر سموم و کودهای شیمیایی طبق محاسبات و به اندازه مصرف نشود سلامت جامعه را به خطر می‌ اندازد.

گفتنی است عصر امروز دوشنبه همایش مشارکت های مردم در احیای دریاچه ارومیه باحضور کلانتری رئیس ستاد احیای دریاچه ارومیه، دبیری معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست و سلیمانی مدیر ملی تالاب ‌های ایران و دیگر مسئولان استانی و شهری در تبریز برگزار شد.