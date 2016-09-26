ساماندهی آب و فاضلاب خوزستان نیازمند ۱۰ هزار میلیارد تومان است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی دوشنبه شب در نشست مشترک وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با مسئولان سازمان منطقه آزاد و شهرهای آبادان و خرمشهر در سرسرای اجتماعات سازمان منطقه آزاد اروند با اشاره به اینکه رتبه سلامت منطقه نسبت به سال گذشته بهبود داشته است، از نزدیک شدن شاخصه های آبادان به وضعیت توریسم درمانی خبر داد.

وی ضمن تبریک ایام دفاع مقدس و سالروز شکست حصر آبادان و قدردانی از نگاه و توجه ویژه وزیر بهداشت به خوزستان که آن را در سفرهای مستمر وی به استان به وضوح می توان دید، اظهار کرد: به همت تمام دستگاههای اجرایی منطقه شاهد تغییر چهره و کیفیت خدمات سلامت در منطقه آزاد اروند هستیم و شرایط در این منطقه به سمت آمادگی برای پذیرش بیماران خارجی پیش می رود.

استاندار خوزستان اضافه کرد: با توجه به وجود بسترها و امکانات لازم خدماتی، فنی و تجهیزاتی در آبادان که نزدیک به کلاس ملی و بین المللی است، می توان با اتکای بر هم افزایی هایی موجود در منطقه امیدوار بود که وضعیت ظهور توریسم درمانی درمنطقه به نحو مطلوبی محقق شود.

شریعتی ضمن تشریح فعالیتهای صورت گرفته توسط سازمان منطقه آزاد اروند در خصوص بهسازی روستاهها با همکاری بنیاد مسکن گفت: با استمرار خدمات یاد شده که در حوزه سلامت مردم موثر است، به طور قطع شاهد ارتقای سطح سلامت در حوزه فعالیت دانشکده علوم پزشکی آبادان خواهیم بود.

وی با تاکید بر ضرورت همراهی و عزم ملی برای ساماندهی آب و فاضلاب خوزستان که با سلامت مردم مرتبط است، افزود: برای انجام این کار اعتباری ۳.۲ میلیارد دلاری معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان نیاز است.

شریعتی ادامه داد: در این باره درخواست خود را طی نامه ای به مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری و همچنین وزیر بهداشت ارائه می دهیم که با توجه به اراده معاون اول رئیس جمهور در کمک به رفع این مشکل امید می رود در آینده ای نه چندان دور شاهد به انجام رسیدن این موضوع باشیم.