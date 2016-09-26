به گزارش خبرنگار مهر، یونس قیصی‌زاده دوشنبه‌شب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دومین همایش توانمندسازی سازمان های مردم نهاد با تاکید بر نقش سازمان های مردم نهاد در اجرای طرح امید اجتماعی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی در استان بوشهر برگزار می شود.

وی افزود: همایش توانمندسازی سازمان های مردم نهاد استان بوشهر طی دو روز توسط استانداری با همکاری وزارت کشور با موضوع رایزنی و ترویج اصولی حکایت‌گری، در قالب کارگاه و توسط اساتید برجسته کشور تشکیل خواهد شد که از ۹۰ نفر از مسئولین سازمان های مردم نهاد برای شرکت در این همایش دعوت شده است.

مشاور استاندار بوشهر برگزاری این همایش را در جهت تقویت سازمان های مردم نهاد برای مشارکت در طرح امید اجتماعی در استان بوشهر دانست و افزود: آشنایی با قوانین و مقررات سازمانی، اصول گزارش نویسی سالانه، اصول حرفه ای و مدیریت سازمان های مردم نهاد، نقش سازمان های مردم نهاد در انجام طرح های امید اجتماعی و نقش سازمان های مردم نهاد در انجام طرح های پیشگیری از آسیب های اجتماعی، از جمله مطالب آماده شده برای طرح در این همایش است.

قیصی زاده با تاکید بر اعتقاد دولت تدبیر و امید به مشارکت سازمان های مردم نهاد در امور اجتماعی و فرهنگی جامعه، ابراز امیدواری کرد که با بهره مندی از ظرفیت بالای آن ها در اجرای برنامه ها و فعالیت‌ها، خصوصا مشارکت در اجرای طرح امید اجتماعی، در راستای ارتقاء سرمایه اجتماعی و کاهش آسیب های اجتماعی گام برداشته شود.

گفتنی است دوره اول همایش مذکور در تیر ماه سال جاری در استان بوشهر برگزار شد.