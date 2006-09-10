ايران نقش موثري در برقراري ثبات و امنيت در خاورميانه دارد

به گزارش خبرگزاري"مهر"، رئيس جمهور كرواسي با اشاره به همكاري‌هاي خوب دو كشور در طول مدت چهار سال اخير از نقش موثر سفير جمهوي اسلامي ايران در افزايش همكاريهاي في‌مابين در زمينه‌هاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي تقدير كرد.

همچنين "مسيچ" تاكيد كرد: جمهوري اسلامي ايران نقش بسيار موثري در برقراري ثبات و امنيت در عراق و افغانستان دارد و افزايش درگيري در اين كشورها قطعا بيش از همه به ضرر مردم اين كشورها خواهد بود.

وي بار ديگر مواضع كشورش مبني بر عدم امضاي موافقتنامه مصونيت قضايي براي شهروندان آمريكايي و اعزام نكردن نيرو به عراق خارج از چارچوب سازمان ملل را مورد تاكيد قرار داد.

رئيس جمهور كرواسي در پايان اين ديدار به منظور تقدير از تلاش‌هاي صورت گرفته از سوي شمسيان سفير كشورمان در توسعه روابط دوستانه و همكاري ميان كرواسي و ايران در مدت انجام ماموريت در كرواسي، مدال افتخار كشورش را به وي تقديم كرد.

شمسيان نيز ضمن ابلاغ سلام رئيس جمهوري ايران و تشكر از نقش موثر رييس جمهور كرواسي در توسعه روابط دو كشور و تشويق بخشهاي دولتي و خصوصي اين كشور در بسط و گسترش اين همكاريها، مناسبات دو كشور را در طول مدت چهار سال خدمتش در كرواسي، مثبت و مطلوب ارزيابي و اظهار اميدواري كرد كه اين سطح همكاري‌ها در آينده نيز ادامه يابد.

وي همچنين مواضع جمهوري اسلامي ايران را در زمينه‌هاي انرژي هسته‌اي تحولات عراق و خاورميانه تشريح كرد و افزود: ايران ضمن تاكيد بر استفاده صلح آميز از انرژي هسته‌اي در چارچوب ? npt?معتقد است كه گفت وگو و مذاكره بهترين راه براي حل مشكلات است .