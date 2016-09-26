خرید یک فروند بالگرد خدمات اورژانس هوایی توسط منطقه آزاد اروند

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل زمانی دوشنبه شب در نشست مشترک با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در محل سرسرای اجتماعات سازمان منطقه آزاد اروند اظهار کرد: این تفاهمنامه در جهت خرید تجهیزات مورد نیاز برای فعال سازی اورژانس هوایی و دریایی منعقد شده است.

وی با اشاره به اینکه این اقدامات در جهت توسعه و گسترش خدمات در قالب اورژانس هوایی انجام می شود، افزود: سازمان منطقه آزاد اروند نسبت به خرید یک فروند بالگرد مجهز به سیستمها و تجهیزات درمانی، با قابلیت پرواز در شب و فرود در خشکی و آب با مشخصات مورد نظر علوم پزشکی آبادان اقدام می کند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند تصریح کرد: بر اساس این تفاهمنامه، موضوع تامین نیروی تخصصی مورد نیاز توسط وزارت بهداشت انجام می شود.

به گفته زمانی، آماده سازی محل استقرار بالگرد، هزینه های تعمیر، نگهداری و بهره برداری از آن بر عهده دانشکده علوم پزشکی آبادان به عنوان نماینده وزارت بهداشت در منطقه است.