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۵ مهر ۱۳۹۵، ۲۲:۱۸

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند خبر داد:

خرید یک فروند بالگرد خدمات اورژانس هوایی توسط منطقه آزاد اروند

خرید یک فروند بالگرد خدمات اورژانس هوایی توسط منطقه آزاد اروند

آبادان ـ مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند با اشاره به امضای تفاهمنامه همکاری مشترک میان این سازمان و وزارت بهداشت، از خرید یک فروند بالگرد برای ارائه خدمات اورژانس هوایی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل زمانی دوشنبه شب در نشست مشترک با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در محل سرسرای اجتماعات سازمان منطقه آزاد اروند اظهار کرد: این تفاهمنامه در جهت خرید تجهیزات مورد نیاز برای فعال سازی اورژانس هوایی و دریایی منعقد شده است.

وی با اشاره به اینکه این اقدامات در جهت توسعه و گسترش خدمات در قالب اورژانس هوایی انجام می شود، افزود: سازمان منطقه آزاد اروند نسبت به خرید یک فروند بالگرد مجهز به سیستمها و تجهیزات درمانی، با قابلیت پرواز در شب و فرود در خشکی و آب با مشخصات مورد نظر علوم پزشکی آبادان اقدام می کند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند تصریح کرد: بر اساس این تفاهمنامه، موضوع تامین نیروی تخصصی مورد نیاز توسط وزارت بهداشت انجام می شود.

به گفته زمانی، آماده سازی محل استقرار بالگرد، هزینه های تعمیر، نگهداری و بهره برداری از آن بر عهده دانشکده علوم پزشکی آبادان به عنوان نماینده وزارت بهداشت در منطقه است.

کد مطلب 3779952

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