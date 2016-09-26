سفر رئیس جمهور به قزوین فرصتی کم نظیر برای استان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، بهنام ملکی در آستانه سفر دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران به قزوین اظهارداشت: همایش اقتصادی و سرمایه گذاری پیش بینی شده در طول سفر با حضور مقامات ارشد اقتصادی کشور با سرمایه گذاران خارجی و هم استانی های خارج از کشور، می تواند مجموعه ای از فرصت های ارزشمند را پیش روی قطب زرخیز و دانش بنیان قزوین قرار دهد.

رئیس شورای ایرانیان مقیم خارج از کشور استان قزوین بیان کرد: حضور عالی ترین مقام اجرایی کشور زمینه جهش بلند و پیشرفت مضاعفی را برای استان فراهم کند.

مدیرکل سرمایه گذاری استانداری بیان کرد: رشد پرشتاب سرمایه گذاری خارجی ۴۸۱ میلیون دلاری در استان با تبیین نقش بسیار مثبت در نشست جمعی از سرمایه گذاران خارجی فعال دراستان، قزوینی های مقیم خارج و سرمایه گذاران ایرانی خارج از کشور متقاضی سرمایه گذاری در استان قابل توجه است.

وی اظهارداشت: همایش های اقتصادی و سرمایه گذاری پیش بینی شده در طول سفر با حضور مقامات ارشد اقتصادی کشوری با سرمایه گذاران خارجی و هم استانی های خارج از کشور، می تواند مجموعه ای از فرصت های ارزشمند، ظرفیت های سرمایه گذاری استان را از حالت بالقوه به فعل تبدیل کرده و به توسعه استان شتاب بخشد.

وی اظهارداشت: قزوینی های مقیم خارج از کشور بعنوان سفیران اقتصادی در جامعه بین المللی می توانند به توسعه استان کمک موثری کنند و نقش آفرین باشند.

ملکی اضافه کرد: قزوین تاریخی به توانمندی دوران صفویه، عصر شکوفایی اقتصاد ایران در عرصه جهانی به پایتختی قزوین در پیش رو دارد و تجربه و الگوی فاخر و کهنی همچون جاده ابریشم به عنوان یکی از نمونه های موفق ارتباطات تجاری اقتصادی فرهنگی در بازآفرینی روابط اقتصادی استان و جهان خارج می تواند در برنامه برد برد ما و دیگران تاثیرگذار باشد.

وی یادآورشد: چنین پیشینه ای با گردهم آوردن کارآفرینان و فعالان صف اول دو طرف می تواند کشورها و مناطقی با قابلیت های اقتصادی متنوع و مکمل را گردهم آورده و زمینه ای برای تخصصی کردن فعالیت اقتصاد مرتبط با یکدیگر و گسترش برابر تعامل خارجی، ظرفیت های اقتصاد مقاومتی استان باشد.

مشاور استاندار و مدیرکل سرمایه گذاری قزوین افزود: با برگزاری نشست های رو در رو و ارتباط سرمایه گذاری صادرات و تجارت، هر طرف می تواند از ظرفیت و توان تکنولوژیکی تجاری و تولیدجوامع دیگر استفاده کرده و با رعایت تعامل در توسعه پایدار تاثیر گذار باشد.

ملکی گفت: استان قزوین از گذشته تاکنون به دلیل موقعیت مکانی مناسب از نقاط عطف تاثیر گذار مسیر غرب به شرق بوده و این موضوع موجب شده تا قزوین بتواند مرکز ثقل ارتباط پذیری کشورهای مختلف نظیر عراق، جمهوری های شمالی و روسیه باشد.

وی بیان کرد: با این توانمندی های برتر، حضور گسترده در فعالیت های صنعتی و بازرگانی جهانی حائز اهمیت است و نقش کلیدی در مبادلات توسعه ملی، منطقه ای و جهانی به استان بخشیده و حضور مقامهای عالی کشور در کنار سرمایه گذاران و کارآفرینان بزرگ خارجی مقیم استان یا قزوینی های مقیم خارج می تواند افق های بلندتری را برای زیست بهتر مردم بدنبال داشته باشد.

مشاور استاندار قزوین با اشاره به قرارگرفتن استان قزوین در شاهراه ارتباطی کشور گفت: استان قزوین می تواند به مرکز ثقل فعالیت های تجاری سرمایه گذاری و ارتباطی بین ایران، پایتخت و کشورهای دیگر تبدیل شود.

ملکی خاطر نشان کرد: گسترش ارتباطات جهانی و کریدورهای اقتصادی و اجتماعی امروز مورد توجه جمهوری اسلامی ایران است و مناطقی نظیر کاسپین که دارای چنین قابلیتی هستند از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهند بود.

وی اضافه کرد: استان قزوین دربرگیرنده قابلیت های بسیاری در جامعه جهانی است و امیدواریم با شناخت هرچه بیشتر این توانمندی ها، تبادل گسترده، برگزاری نشست های تخصصی و تعاملات بیشتر بتوانیم جایگاهی مناسب تر در اقتصاد ملی، توسعه صادرات و جامعه جهانی کسب کنیم.