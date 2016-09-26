کشف ۷هزار میلیارد تومان کالای قاچاق در نیمه اول امسال

قاسم خورشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: امروز، توان کشف کالاهای قاچاق در کشور به شدت افزایش یافته است و در ۶ ماهه نخست امسال، بالغ بر ۷ هزار میلیارد تومان کالای مکشوفه قاچاق در کشور به ثبت رسیده است، در حالیکه در طول سال ۹۴، این رقم ۵ هزار میلیارد تومان بوده است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: کالاهای قاچاق کشف شده در نیمه اول امسال، ۴۰ درصد بیشتر از مجموع کالاهای مکشوفه سال ۹۴ بوده است، این در شرایطی است که تنها یک درصد توان مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در سطح عرضه بوده است، در حالیکه تصور عمومی بر این است که بخش اعظمی از توان مبارزه با قاچاق، در سطح عرضه معطوف شده است.

وی تصریح کرد: کشفیات مربوط به سطح عرضه در شش ماهه نخست امسال، حدود ۶۸ میلیارد تومان است که در مقایسه با ۷ هزار میلیارد تومان کل کشفیات کالاهای قاچاق در این مدت که حدود ۷۰ میلیارد تومان بوده است، چیزی معادل یک درصد را در بر می‌گیرد.

به گفته خورشیدی، مجموعه اقداماتی که برای مبارزه با ورود کالاهای قاچاق در مبادی ورودی، انبارها، مرزهای ساحلی و مسیرهای ترانزیتی صورت گرفته، عرصه را بر قاچاقچیان تنگ کرده و تا حدود زیادی، واردات کالاهای قاچاق برای قاچاقچیان را پرریسک کرده است.