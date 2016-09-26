به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی رزمجو دوشنبه‌شب در همایش در تیپ پیاده امام صادق(ع) بوشهر با گرامی‌داشت حصر آبادان، اظهار داشت: در هشت سال دفاع مقدس خیلی از کارهای ناممکن برای ملت ایران ممکن شد.

وی با اشاره به اینکه شکست حصر آبادان با یک کلام امام(ره) شکسته شد، بیان کرد: رزمندگان برای شکست حصر آبادان با دستور حضرت امام(ره) سر از پا نمی‌شناختند.

رزمجو گفت: اگر ما هفته دفاع را گرامی می‌داریم و برای آن مراسم می‌گیریم و بر کارنامه و شناسنامه خدمتی نظام در این هشت سال دفاع افتخار می‌کنیم بخاطر این است که پاسدار انقلاب اسلامی بوده و همچنین انرژی و پتانسیل استکبار در عرصه‌های مختلف به خاک مذلت کشانده شد.

فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه با شاره به اینکه این افتخار ناشی از ایثارگری رزمندگان است، بیان کرد: حضور رزمندگان اسلام در سوریه حکایت افق دفاعی جمهوری اسلامی ایران دارد که فرهنگ دفاع مقدس را به جوانان انتقال خواهد داد.

آل‌سعود توسط آمریکا علیه ایران تقویت می‌شود

وی با اشاره به اینکه زندگینامه و وصیتنامه شهدای مدافع حرم با شهدای هشت سال دفاع مقدس همخوانی و هماهنگی دارد، اضافه کرد: درک دفاعی انقلاب اسلامی است که جوانانی همچون شما آماده دفاع از مرزهای خاکی و عقیدتی است پس ما باید به این خصوصیت افتخار کنیم.

رزمجو با بیان اینکه شرایط و دوران هشت سال دفاع مقدس در داخل و خارج ایران را با عزت، اقتدار و افتخار پشت سر گذاشتیم، ادامه داد: در حال حاضر با دو جنگ، جنگ نرم و جنگی که در آن آل‌سعود را تقویت می‌کند.

فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه بیان کرد: اگر در آن زمان رژیم عراق عروسک بلوک شرق و غرب بود و با تمام قوا او را تقویت و پشتیبانی می‌کردند امروز نیز آل‌سعود توسط آمریکا علیه ایران تقویت می‌شود.

باید برای مقابله با دشمن آماده باشیم

رزمجو با اشاره به اینکه گزارش‌های مستند و موثق داریم آمریکا سلاح‌ها و تجهیزات نظامی بسیاری برای عربستان فروخته و در حال تقویت آل‌سعود علیه ایران است، گفت: در حال حاضر اگر رزمندگان مستشاری در سوریه کمک به مقاومت می‌کنند دفاع از خاکریز ایران است.

وی با تاکید بر اینکه امروز نظام ایران اسلامی قدرتمندتر از گذشته است، تصریح کرد: توانمندی‌ها و قابلیت‌های نظامی که در نیروهای مسلح به‌ویژه سپاه به‌وجود آمده در تاریخ بشریت بی‌نظیر است.

فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه تاکید کرد: همانطور نیروی قدس سپاه در بیرون از مرزهای کشور افتخارآفرینی کرده نیروی زمینی سپاه نیز در مرز منافقان و مخالفان نظام را خفه کرده است همچنانکه امروز نیرو هوایی آمریکا از هواپیماهای سوخو سپاه می‌ترسد.

وی اضافه کرد: آمریکایی‌ها سعی دارند از بخش‌ها و امکانات نظامی سپاه تقلید کنند چرا که این موضوع در دریا دیده‌ایم و مستند صحبت می‌کنیم اما به جایی نمی‌رسند.

رزمجو با بیان اینکه همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند باید برای مقابله با دشمن آماده باشیم، اظهار داشت: یکی از ویژگی‌های نیروهای مسلح این است قبل از اینکه دشمن به ما حمله کند از آمادگی لازم رزمی، جسمانی و نظامی برخوردار باشند.

تجهیزات نظامی ما قابل مقایسه با گذشته نیست

وی با تاکید بر اینکه امروز ما دارای نیروی انسانی بانشاط و سرحال هستیم، افزود: تجهیزات نظامی امروز ما قابل مقایسه با گذشته نیست.

فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه با تاکید بر اینکه رینگ دفاعی انقلاب مستحکم‌تر از گذشته است، ادامه داد: توان بازدارندگی ایران اسلامی نسبت به گذشته خیلی بهتر و در سطح بالایی قرار دارد.

رزمجو با اشاره به اینکه تجهیزات نظامی ما بر توان بازدارندگی نظام اسلامی ایران افزوده است، اضافه کرد: سپاه تمام تحرکات آمریکا در مرزها، بیرون از مرزها و جهان اسلام رصد می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه آمادگی نیروهای مسلح و سپاه بازدارندگی ایجاد کرده است، خاطرنشان کرد: اگر دشمنان به سرکردگی آمریکا در سال ۲۰۰۳ می‌توانستند و رزمندگان ما توانایی مقابله با آنها نداشتند به جای کویت و عراق، ایران را هدف قرار می‌دادند.

وی گفت: استکبار در میدان داعش بازی‌هایی در میدان فوتبال خود قرار داد تا به دروازه‌های ایران برسد غافل از اینکه دیده‎بان نظام مقام معظم رهبری مبتکرانه و مقتدرانه طرح‌های دشمنان را با یک سخنرانی نقش بر آب می‌کند.