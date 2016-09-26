«العبادی» و «معصوم» آماده سازی برای آزادی موصل را بررسی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه، «فواد معصوم» رئیس جمهور و «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق روز دوشنبه آماده سازی های نظامی برای آزادسازی شهر موصل را مورد بحث و بررسی قرار دادند و دو طرف بر اهمیت اجتناب از امور شخصی که مانع تلاش ها برای آزادی مناطق تحت سیطره تروریسم است تاکید کردند.

بررسی نتایج سفر حیدر العبادی نخست وزیر عراق به نیویورک به منظور شرکت در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز از دیگر محورهای این دیدار بود.

دفتر رسانه ای نخست وزیر عراق طی بیانیه ای اعلام کرد که حیدر العبادی روز دوشنبه با فواد معصوم دیدار و دو طرف نتایج سفر حیدر العبادی و هیات همراه وی به نیویورک به منظور شرکت در هفتاد و یکمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد را بررسی کردند.

بنا بر این بیانیه رئیس جمهور و نخست وزیر عراق در این دیدار همچنین پیرامون آماده سازی های نظامی و سیاسی برای نبرد موصل و تامین امکانات لازم برای موفقیت آن به تبادل نظر پرداختند.