محمد جواد عطرچیان در گفت‌و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه زیرساخت این سالن در سال گذشته هم آماده بود، افزود: باتوجه به مشکلات ایجاد شده درسال گذشته و حجم زیاد مسافران در پایانه های مرزی، گیت های گذرنامه مرزهای شلمچه و چذابه نسبت به سال ۹۴، دوبرابر شده است.

مدیرکل دفتر تعرفه و ترانزیت سازمان راهداری ادامه داد: در حال حاضر مرز مهران ۹۶ گیت گذرنامه، مرز شلمچه ۲۸ و چذابه ۲۲ گیت دارد، تعداد گیت های مرز مهران هم نسبت به سال گذشته تغییری نکرده البته زیر ساخت این پایانه مرزی تکمیل شده و علاوه بر سالن مسافری، محوطه ای بزرگ هم برای استفاده زائران درنظرگرفته شده است.

به گفته مدیرکل دفتر تعرفه و ترانزیت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، براساس آمارها ۵۰ درصد زائران از مرز مهران و مابقی هم از مرز چذابه و شلمچه تردد می کنند که در این مرزها، سالن مسافری مانند سال های گذشته وجود دارد.

عطرچیان اظهار کرد: زیرساخت های پایانه مرزی مهران، شلمچه و چذابه آماده پاسخگویی به زایران اربعین حسینی است و هرکدام از این پایانه ها ظرفیت پاسخگویی به تعداد مشخصی مسافر را دارند و در صورتی که تعداد مراجعات بیش از ظرفیت پیش بینی شده باشد، با ازدحام و تاخیر در عبور مواجه خواهیم بود.

به گفته او، پایانه ها به طور متوسط برای خدمات دهی به ۱۰ تا ۱۵ هزار نفر در روز طراحی شده‌اند و در صورتی که مثلا میزان مراجعات به ۲۵۰ هزار نفر در روز برسد، عبور زائران با تاخیر صورت خواهد گرفت.

مدیرکل دفتر تعرفه و ترانزیت سازمان راهداری بیان کرد: درسال گذشته مشکلی در خدمات دهی به زائران در مرز شلمچه و چذابه نداشتیم و تنها مرز مهران با ازدحام جمعیت مواجه بود.

وی گفت: تمام اتوبوس های بخش خصوصی در ایام محرم و صفر و به ویژه اربعین حسینی در اختیار زائران قرار می گیرد؛ پارسال حدود ۸ تا ۱۰ هزار دستگاه اتوبوس برای اربعین مورد استفاده قرارگرفت و ۲۵ هزار سفر انجام شد و در سالجاری هم همین تعداد اتوبوس درنظرگرفته شده است.

این مقام مسئول درباره بهسازی نقاط حادثه خیز استان ایلام، بیان کرد: بخشی از مسیر ایلام به مهران(حدود۴۰ کیلومتر) تعریض و چهارخطه شد البته برای تبدیل این مسیر به بزرگراه یا آزاد راه باید بودجه ویژه ای اختصاص یابد که چنین بودجه ای تاکنون درنظرگرفته نشده است.