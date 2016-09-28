  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۷ مهر ۱۳۹۵، ۸:۵۹

برای بهبود کیفیت تردد زائران اربعین؛

 افتتاح سالن جدید مسافری در شلمچه/گیت‌های گذرنامه دو برابر شد

 افتتاح سالن جدید مسافری در شلمچه/گیت‌های گذرنامه دو برابر شد

یک مقام مسئول در سازمان راهداری درباره تمهیدات این سازمان برای تسهیل تردد زائران اربعین حسینی از مرزها گفت:سالن مسافری جدید مرز شلمچه تا یک ماه آینده و پیش از ایام اربعین افتتاح می شود.

محمد جواد عطرچیان در گفت‌و گو با خبرنگار  مهر با بیان اینکه زیرساخت این سالن در سال گذشته هم آماده بود، افزود: باتوجه به مشکلات ایجاد شده درسال گذشته و حجم زیاد مسافران در پایانه های مرزی، گیت های گذرنامه مرزهای شلمچه و چذابه نسبت به سال ۹۴، دوبرابر شده است.

مدیرکل دفتر تعرفه و ترانزیت سازمان راهداری ادامه داد: در حال حاضر مرز مهران ۹۶ گیت گذرنامه، مرز شلمچه ۲۸ و چذابه ۲۲ گیت دارد، تعداد گیت های مرز مهران هم نسبت به سال گذشته تغییری نکرده البته زیر ساخت این پایانه مرزی تکمیل شده و علاوه بر سالن مسافری، محوطه ای بزرگ هم برای استفاده زائران درنظرگرفته شده است.

به گفته مدیرکل دفتر تعرفه و ترانزیت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، براساس آمارها ۵۰ درصد زائران از مرز مهران و مابقی هم از مرز چذابه و شلمچه تردد می کنند که در این مرزها، سالن مسافری مانند سال های گذشته وجود دارد.

 عطرچیان اظهار کرد: زیرساخت های پایانه مرزی مهران، شلمچه و چذابه آماده پاسخگویی به زایران اربعین حسینی است و هرکدام از این پایانه ها ظرفیت پاسخگویی به تعداد مشخصی مسافر را دارند و در صورتی که تعداد مراجعات بیش از ظرفیت پیش بینی شده باشد، با ازدحام و تاخیر در عبور مواجه خواهیم بود.

به گفته او، پایانه ها به طور متوسط برای خدمات دهی به ۱۰ تا ۱۵ هزار نفر در روز طراحی شده‌اند و در صورتی که مثلا میزان مراجعات به ۲۵۰ هزار نفر در روز برسد،  عبور زائران با تاخیر صورت خواهد گرفت.  

مدیرکل دفتر تعرفه و ترانزیت سازمان راهداری بیان کرد: درسال گذشته مشکلی در خدمات دهی به زائران در مرز شلمچه و چذابه نداشتیم و تنها مرز مهران با ازدحام جمعیت مواجه بود.

وی گفت: تمام اتوبوس های بخش خصوصی در ایام محرم و صفر و به ویژه اربعین حسینی در اختیار زائران قرار می گیرد؛  پارسال حدود ۸ تا ۱۰ هزار دستگاه اتوبوس برای اربعین مورد استفاده قرارگرفت و ۲۵ هزار سفر انجام شد و در سالجاری هم همین تعداد اتوبوس درنظرگرفته شده است.

این مقام مسئول درباره بهسازی نقاط حادثه خیز استان ایلام، بیان کرد: بخشی از مسیر ایلام به مهران(حدود۴۰ کیلومتر) تعریض و چهارخطه شد البته برای تبدیل این مسیر به بزرگراه یا آزاد راه باید بودجه ویژه ای اختصاص یابد که چنین بودجه ای تاکنون درنظرگرفته نشده است.

کد مطلب 3780152

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها