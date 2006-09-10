تمام صداهاي "باغ فردوس پنج بعد از ظهر" واقعي است

مازيار شيخ محبوبي درباره ويژگي هاي صدابرداري فيلم "باغ فردوس پنج بعد از ظهر" به خبرنگار مهر گفت: "شايقي از مقوله صدا شناخت كامل دارد و كار صدابرداري را با هماهنگي ايشان انجام داديم. وي تاكيد داشت از صداهاي واقعي و سر صحنه استفاده كنيم و صداهاي آرشيوي به كار نبريم."

شيخ محبوبي ادامه داد: "چند سكانس در منزل دكتر عصار (رضا كيانيان) بود كه با توجه به اقتضاي صحنه صداي جداگانه گرفتيم و در صداگذاري فيلم از آن صداها استفاده كرديم. اما شايقي با ديدن اين سكانس ها خواستار حذف صداهاي غيرواقعي و استفاده از صداي واقعي شد. به همين دليل سكانس هاي چوب بري را با اينكه صدابرداري آنها دشوار بود هم از صداي واقعي صحنه استفاده كرديم."

اين صدابردار در مورد صدابرداري در لوكيشن هاي داخلي و خارجي و تفاوت آنها خاطرنشان كرد: "هر چه كار به لحاظ صدا سنگين تر باشد، عيار و مهارت كار صدابردار بهتر مشخص مي شود. اگر همه نماهاي يك فيلم به نماي نزديك ختم شود، صدابرداري آن ارزشي ندارد. اما در ايران هنگام صدابرداري با آلودگي صوتي زيادي مواجه ايم و اين كار صدابردار را بسيار مشكل مي كند."