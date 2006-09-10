پاپ مراسم عشاي رباني امروز را در مونيخ برگزار مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، پاپ 79 ساله كه در سفر نوستالوژيك خود به سر مي برد، مراسم عشاي رباني را در محوطه رو باز فرودگاه قديمي شهر مونيج برگزار مي كند.

پاپ همچنين مراسم عبادي شامگاهي را امشب در كليساي جامع مونيخ برگزار خواهد كرد.

اين سفر 6 روزه كاملا بر بايرن، شهر محبوب پاپ، متمركز شده است و به نوعي سفري شخصي و معنوي براي تجديد خاطرات محسوب مي شود. شهر بايرن منطقه اي است كه از لحاظ سنتي كاتوليك بوده و داراي فرهنگ و ويژگي هاي روستايي است كه اين امر بايرن را از ساير مناطق آلمان متمايز مي كند.

قسمت اعظم ديدار پاپ بر شهر مونيخ متمركز است كه از سال 1977 تا 1982 اسقف اعظم يوزف راتزينگر در آن خدمت مي كرده است. پاپ پس از مونيخ به شهر رگنزبرگ سفر مي كند كه طي سالهاي 1969 تا 1977 در آن به تدريس الهيات مشغول بود. بنديكت شانزدهم همچنين به دهكده "ماركت ام اين" رفته و از معبد مريم باكره در التوتينگ بازديد مي كند.

بنديكت شانزدهم از زمان انتخاب به عنوان رهبر كاتوليكها جهان به كرات تصريح كرده چون سلف خود ژان پل دوم سفر نخواهد كرد. هنگامي كه پاپ در هواپيما از رم به مونيخ سفرمي كرد در پاسخ به اين پرسش كه آيا روزي به شهر برلين سفر مي كند و بنديكت در پاسخ گفت: من پيرمرد هستم و نمي دانم كه خداوند چقدر به من زمان مي دهد.

پاپ اظهارداشته كه قصد دارد به احيا شدن اعتقادات مسيحي در آلمان كمك كند، رعايت آداب و مراسم ديني در آلمان طي دهه هاي اخير به نحو قابل توجهي كاهش يافته است.

هورست كوهلر رئيس جمهوري آلمان كه روز گذشته در فرورگاه از پاپ استقبال كرد از رهبركاتوليها خواست در راستاي تقويت همكاري هاي ميان كليسايي گام بردارد، موضوع مبرمي كه بسياري از خانواده هاي كاتوليك- پروتستان آلمان با آن مواجه هستند.

بنديكت تاكنون تلاشهاي بسياري در راستاي اتحاد مسيحيان صورت داده و اين موضوع را از اولويتهاي خود توصيف كرده است، اما پروتستانهاي آلمان نسبت به اين امر كه وي آنها را ناديده گرفته و تنها با كليساهاي ارتدكس ارتباط برقرار كرده اعتراض دارند.

كوهلر پس از ديدار با پاپ گفت كه بنديكت متقابلاً از وي خواسته گفتگو با مسلمانان آلمان را ترويج كند تا به جهان اسلام نشان دهد كه از مسلمانان در اين كشور استقبال شده است.

پس از سفر به كلن، آلمان كه سال گذشته به مناسبت روز جهاني جوانان كاتوليك صورت گرفت، اين دومين سفر پاپ آلماني به كشور خود محسوب مي شود.