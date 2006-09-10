ليورنو رقابت هاي فصل جديد را با شكست آغاز كرد/ رحمان رضايي نيمكت نشين بود

به گزارش خبرنگار مهر فصل جديد رقابتهاي فوتبال باشگاههاي ايتاليا از شب گذشته آغاز شد كه در يكي از اين ديدارها تيم فوتبال ليورنو برابر آس رم تن به شكست داد. در اين بازي تيم رم با گل هاي دانيله دي روسي در دقيقه 45 و مانچيني در دقيقه 55 برابرحريف خود به برتري رسيد.

رحمان رضايي مدافع تيم ملي فوتبال كشورمان كه به تازگي به ليورنو پيوسته است در اين ديدار نيمكت نشين بود و فرصت حضور در ميدان را پيدا نكرد. غيبت رضايي در تمرينات قبل از شروع فصل ليورنو دليل اصلي نيمكت نشيني اين بازيكن بود. رضايي فصل گذشته را در تيم مسينا بازي مي كرد.