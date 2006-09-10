نگراني رئيس اوپك از كاهش بهاي نفت

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از بلومبرگ، ادموند داكورو به هنگام ورود به وين براي شركت در اجلاس اوپك با ابراز نگراني از روند كاهش بهاي نفت گفت : بايد مسئله كاهش بهاي نفت را به طور عميق بررسي كنيم چرا كه معلوم نيست كاهش بهاي نفت تا كي ادامه داشته باشد و من نسبت به اين روند بسيار نگرانم.

داكورو افزود: مسائل ژئوپلتيك و تاثير آن بر بازار نفت را نبايد ناديده گرفت. توليد واقعي اوپك در ماه آگوست 27.9 ميليون بشكه در روز بود كه 9.2 ميليون بشكه آن توليد نفت عربستان بود كه 100 هزار بشكه بيش از سهميه آن بود.

11 عضو سازمان اوپك فردا در وين جمع خواهند شد تا سياست كاري اين سازمان طي ماه‌هاي آينده را تعيين كنند و درباره كاهش 16 درصدي بهاي نفت از 14 جولاي تاكنون بحث نمايند.

سخنان داكورو با سخنان وزراي نفت عربستان، الجزاير و امارات كه پيش از اين از عدم تغيير سقف توليد اوپك حمايت كرده ‌بودند، درتضاد است. شكيب خليل وزير نفت الجزاير گفت: به نظر من اوپك نبايد تغييري در سياست خود ايجاد كند و بايد سقف توليد فعلي را حفظ كند.

در همين حال، يك كارشناس مسائل نفت گفت: با افزايش قابل توجه توليد نفت كشورهاي آفريقايي و آسياي ميانه و كاهش آهنگ رشد مصرف، تقاضاي نفت اوپك طي پنج سال آينده كاهش خواهد يافت.