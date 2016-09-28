نه برنامه دارم نه تمرین/ بعد از المپیک یک نفر هم حالم را نپرسید

احسان روزبهانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص برنامه‌های آینده حرفه ای خود و وضعیت تمریناتش عنوان کرد: در حال حاضر تمرین جدی ندارم. هیچ برنامه ای هم برای آینده ندارم و تنها گاهی به صورت تفریحی بوکس بازی می کنم.

وی در مورد جذب دو مربی کوبایی برای هدایت تیم ملی بوکس عنوان کرد: شرایط گذشته دوباره تکرار شده است. این همه مربی خارجی برای بوکس ایران آوردند چه نتیجه ای داد که حالا داشته باشد؟! در ضمن معتقدم مربی خارجی تنها در رده سنی پایه وجوانان نتیجه بخش است.

روزبهانی در پاسخ به این سئوال که آیا به نظر شما تعطیلی اردوی تیم ملی بزرگسالان به ضرر بوکس ایران نیست؟ گفت: من نباید در این کارها دخالت کنم. البته فدراسیون قدم های خوبی برای پایه سازی برداشته است و در رده سنی نوجوانان و جوانان فعالیت‌هایی دارد که امیدوارم نتیجه بدهد.

ملی پوش بوکس ادامه داد: باید همینجا از محبت بی دریغ مردم دوست داشتنی‌مان تشکر کنم که لطفشان همیشه شامل حال من بوده و در بدترین شرایط نیز به من امید و انگیزه داده اند اما از طرف دیگر از روزی که از المپیک برگشتم یک نفر از مسئولان فدراسیون هم حالم را نپرسید. اینجا واقعا برای من هم ثابت شد که قهرمان مرده را عشق است!