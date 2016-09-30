کامران رسول‌زاده خواننده، آهنگساز و ترانه سرا در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تشریح تازه ترین فعالیت های خود بیان کرد: برنامه های زیادی برای تولید آلبوم دارم که یکی از مهم ترین آنها که با جدیت مشغول آن هستم اجرای یک اثر موسیقایی نمایشی است که نمایشنامه آن را خودم نوشته ام.

وی ادامه داد: این پروژه به دلیل حجم سنگینی که به لحاظ پیش‌تولید دارد نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و صرف بودجه‌ای است که باید برای تامین آن پیش بینی های لازم صورت بگیرد. با توجه به حضور تعدادی از بازیگران سرشناس کشورمان در این پروژه و اینکه هنوز با آنها به توافق نهایی نرسیدیم بنابراین نمی‌توانیم بدون برنامه و نهایی شدن همه این موارد برای اجرای آن اقدام کنیم. البته روند دریافت مجوزهای لازم برای اجرای این پروژه در حال انجام است و ما حتی با سالن اجرا نیز قراردادهای اولیه را امضا کردیم اما فعلا در مرحله پیش‌تولید هستیم و تاریخ دقیقی برای شروع کار نمی توان اعلام کرد.

رسول‌زاده که تابستان سال گذشته با مورات ککیلی خواننده ترکیه ای کنسرت مشترکی را در مرکز کنگره خلیج استانبول برگزار کرده بود، با اشاره به فعالیت های دیگر خود در عرصه موسیقی توضیح داد: طی ماه های اخیر عمده فعالیت هایم را متمرکز بر حوزه شعر و ترانه سرایی کردم و به زودی آثار جدیدی هم در زمینه شعر و هم در زمینه ترانه منتشر خواهد شد. ضمن اینکه در این مدت از ساخت آهنگ های جدید نیز غافل نبودم و امیدوارم فضا به گونه ای باشد که بتوانم با مخاطبان دیداری تازه کنم.