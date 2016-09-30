محمدمهدی قاسمی مدیر شبکه «شما» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره طرح و برنامه های این شبکه که به تازگی به جمع شبکه‌های صداوسیما بازگشته است، گفت: شبکه «شما» قرار است روی چند محور کار کند که یکی از موضوعات گردشگری است. بحث اقوام و آداب و رسوم و جشنواره ها و موسیقی هایی که در این حوزه وجود دارد نیز از دیگر محورهایی است که به آنها می پردازیم.

وی ادامه داد: شبکه «شما» قرار است فضای استعدادیابی در شهرها و استان‌های کشور ایجاد کند که حوزه های مختلف ورزشی، اقتصادی و... را شامل می شود. در این حوزه کارهای خوبی که افراد در استان ها انجام می دهند به نمایش گذاشته می شود و ممکن است ما به صورت گزارشی آنها را ارایه کنیم.

قاسمی با اشاره به راه اندازی لیگ های کشوری در راستای استعدادیابی در شهرهای مختلف عنوان کرد: در این حوزه ممکن است لیگ های کشوری آشپزی یا ورزشی راه بیندازیم و به این ترتیب به استان ها برویم. البته ما مبنای کار در شبکه «شما» را در همکاری با مراکز استان ها در نظر گرفته ایم. از تولیدات فاخر این استان ها استفاده می کنیم و طرح و برنامه هایی را به آنها سفارش دهیم تا چینش متنوعی در کنداکتور داشته باشیم.

وی اضافه کرد: در برنامه ها روی بحث اقتصاد مقاومتی نیز تمرکز کرده ایم چراکه ظرفیت های خوبی در استان ها وجود دارد. در حوزه اقتصاد مقاومتی نیز برنامه هایی در استان ها تولید شده است. ممکن است شهری پتانسیل کاری یا تجاری یا محصول ویژه ای داشته باشد و ما مخاطب را به چنین ظرفیت هایی ترغیب می کنیم. به این ترتیب برنامه هایی که الگوپروری و الگوشناسی را برای مردم ایجاد می کند، معرفی می کنیم.

قاسمی درباره برنامه های ماه محرم نیز توضیح داد: بیشتر کار ما ارتباط با مراکز استان هاست و عزاداری ها و آیین ها و رسوم ایام محرم در استان ها و شهرهای مختلف را به تصویر می کشیم. در این ایام بیشترین تلاش را مراکز استان ها دارند و ما آنتن را در اختیار آنها قرار می دهیم و از آنجایی که شبکه چند ماه تعطیل بود ما تولیدات خاصی برای این منظور نداشته ایم.

پخش «هفت مرثیه» از ابتدای محرم

مدیر شبکه شما به برنامه «هفت مرثیه» نیز اشاره و بیان کرد: از ابتدای محرم برنامه «هفت مرثیه» نیز شروع می شود که هنوز مجریان آن مشخص نشده اند. این برنامه سال گذشته هم روی آنتن رفت و همان حال و هوا را دارد و تا بعد از ایام تاسوعا و عاشورا پخش می شود.

وی درباره محور اصلی برنامه های شبکه «شما» تصریح کرد: ما در این شبکه با جدیت در حوزه موسیقی های محلی ورود می کنیم و به آثار و قطعات مناطق و نواحی مختلف می پردازیم.

قاسمی در پایان درباره تعطیلی شبکه و راه اندازی مجدد آن و هزینه هایی که این میان هدر می رود، پاسخ داد: مهمترین هزینه مخاطبان ما هستند؛ سرمایه هایی که به این شبکه دل بسته بودند ولی متاسفانه این شبکه در دوره قبل منحل شد و تصمیم گرفته شد که تعطیل شود چرایی آن هم به ریاست سابق سازمان بازمی گردد و ما در پی دلیل آن نیستیم بلکه تنها این مهم است که مخاطبان مورد بی مهری واقع شدند.