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۱۹ شهریور ۱۳۸۵، ۱۰:۱۵

در گفتگو با مهر

حميد سبزواري : ادبيات امروز به افرادي نظير " جلال آل احمد " نيازمند است

حميد سبزواري : ادبيات امروز به افرادي نظير " جلال آل احمد " نيازمند است

" ادبيات امروز " به نويسندگان متعهدي چون جلال آل احمد سخت نيازمند است ، چرا كه افرادي نظير او مي توانند از حق و حقيقت بنويسند .

 




سراينده نغمه هاي ماندگار انقلاب اسلامي در گفتگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با بيان اين مطلب ، افزود : آثارجلال كه از شجاعت و اعتقادات عميق اين نويسنده شرقي نشئت گرفته است ،  همچنان از نمونه هاي برجسته ادبيات داستاني ماست .

حميد سبزواري تصريح كرد : بعد از جلال ، برخي با بيان مطالب انحرافي و به اين دليل كه جلال نويسنده اي معتقد ، مسلمان و متعهد بوده است ، خيلي تلاش كردند تا عظمت ادبي كار اين نويسنده را محدود جلوه بدهند ، اما خوشبختانه از تلاشهاي خود نتيجه چنداني نگرفتند و نام آل احمد همچنان به عنوان نويسنده اي خلاق و توانمند در ادبيات ما مطرح است .

اين شاعر معاصر اظهار داشت : شجاعت و عظمت كار جلال در نفي غربزدگي و سلطه جهان غرب بر جهان است ، او آراء و انديشه هاي خود را آزادانه و در قالب نثر ادبي بيان كرده است و بي هيچ ملاحظه اي حرف خود را بر زبان قلم رانده است  . چرا كه او فريب اجنبي را نمي خورد و دفاع از كيان ملت خود را اصل قرار داده بود .

سبزواري با تاكيد بر لزوم الگوگيري نويسندگان و هنرمندان جوان از جلال آل احمد يادآور شد : مدتي است از تجديد چاپ كتابهاي آل احمد خبري به گوش نمي رسد ، اميدوارم ناشران و نهادهاي ادبي در اين زمينه فعال تر عمل كنند .
کد مطلب 378051

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