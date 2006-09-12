حميد قزويني كه با خبرنگار سياسي "مهر" گفتگو مي كرد، اظهار داشت: مجمع نيروهاي خط امام (ره) در نشست هاي مستمر خود راهكارهاي دستيابي اصلاح طلبان به ائتلاف براي پيشبرد برنامه هاي آتي اين جريان را بررسي مي كند.

وي افزود: انتخابات آينده اولين پروژه اي است كه پرونده آن در برابر احزاب و گروه هاي اصلاح طلب گشوده مي شود و اصلاح طلبان بايد گام نخست را محكم بردارند.

اين فعال سياسي اصلاح طلب متذكر شد آنچه در شرايط موجود براي جبهه اصلاحات اهميت دارد، حضور ائتلاف گونه در فرآيند دموكراتيك انتخابات است.

سخنگوي مجمع نيروهاي خط امام (ره) با اشاره به ديدارهاي خصوصي دبير كل اين مجمع با سران جبهه اصلاحات، گفت: حجت الاسلام سيد هادي خامنه اي در ديدار با افراد تاثير گذار در احزاب و گروه هاي اصلاح طلب، در زمينه وضعيت اصلاح طلبان و راه هاي اتحاد در ميان آنها كه از ضروريات است، رايزني و تبادل نظر مي كند.

قزويني گفت: اكثر نيروهاي خط امام (ره) بر حضور موثر در انتخابات و ارايه ليست واحد از سوي مجموعه اصلاح طلبان تاكيد دارند.

وي در پايان با اشاره به نظر برخي اصلاح طلبان كه با توجه به فضاي سياسي كشور بر عدم شركت در انتخابات شوراها و ارايه ليست تاكيد دارند، در عين حال اظهار داشت: اصل ائتلاف كه از سوي جبهه اصلاحات پي گيري مي شود، مورد پذيرش همه خط امامي هاست و اميد است اجماع آنها براي ارايه ليست مشترك در انتخابات آتي حاصل شود.