حركت جهادي شهرداري تهران در مدارس آغاز شد

به گزارش خبرگزاري مهر ، شهردار منطقه 20 گفت: در آستانه سال تحصيلي جديد ، حركت جهادي در مدارس اين منطقه از 15 شهريور آغاز شده است. لذا ، بازسازي فضاي سبز ، لكه گيري و روكش آسفالت، ايزوگام و زيباسازي مدارس برنامه هاي مهم شهرداري منطقه در استقبال از سال تحصيلي جديد است.

علي محمدنژاد در ادامه با تاكيد بر بهتر برگزار شدن پروژه استقبال از ماه مهر و ماه مبارك رمضان ، افزود: در نظر است با هماهنگي شوراياري محلات در آستانه سال تحصيلي جديد كيف و لوزام التحرير به تعدادي از دانش آموزان خانواده هاي نيازمند و بي سرپرست اهدا شود.

شهردار منطقه 20 ، سالم سازي اطراف مدارس را از نكات مورد توجه منطقه برشمرد و گفت: محيط مدرسه محل امن دانش آموزان است و شهرداري با هرگونه مشكل در اطراف مدارس برخورد جدي خواهد كرد كه از جمله آنها مسائل ترافيكي مربوط به سهولت رفت و آمد دانش آموزان است كه سريعا بايد پيگيري شود.

وي با اشاره به تقارن ماه مهر با ماه مبارك رمضان از رسيدگي به امور مساجد در حد توان شهرداري خبر داد و اظهار كرد: افطاري دادن يك امر مردمي و حركت خود جوش است كه شهرداري مي تواند در اين زمينه بسترسازي كند ضمن اين كه فراهم سازي محيط سالم براي خانواده ها بعد از افطار هم ضروري است.

شهردار منطقه 20 همچنين گفت: شوراياري ها بازوي توانمند شهرداري ها هستند كه در جذب درآمدهاي شهرداري ، شناسايي مشكلات و فرصت هاي موجود در محلات و تنظيم بودجه سال 86 ، جذب سرمايه گذاري بخش هاي خصوصي در جهت فعال سازي چشمه هاي درآمد براي شهرداري نقش بسزايي دارند.

محمد نژاد در پايان ضمن ابراز خرسندي از توفيق خدمتگزاري در شهر مقدس ري و مزين به بارگاه حضرت عبدالعظيم (ع) خود را خدمتگزاري مردم عنوان كرد و آمادگي شهرداري را براي ارتقاي گردشگري در شهر ري با همكاري شوراياري ها اعلام كرد.