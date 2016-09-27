مردم دشت ورامین مدافعان انقلاب/دفاع از فلسطین اولویت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محسن انصاری پیش از ظهر سه شنبه در یادواره سرداران و ۳۶۵ شهید شهرستان قرچک که همزمان با هفته دفاع مقدس برگزار شد، اظهار داشت: حضور در این منطقه مایه مباهات است.

قائم مقام بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور با اشاره به سابقه مردم منطقه ورامین در دفاع از ارزش ها و اصول انقلاب اسلامی افزود: بنده ارادت ویژه و خاصی به مردم شهرستان قرچک، ورامین و پیشوا دارم.

وی با تجلیل از مردم دشت ورامین ادامه داد: مردم این منطقه از ۱۵ خرداد سال ۴۲، بیش از ۵۰ سال پای نهضت اسلامی ایستاده و در این راه شهدای فراوانی را تقدیم کرده اند.

انصاری با تجلیل از نقش مردم ورامین، پیشوا و قرچک در هشت سال دفاع مقدس اضافه کرد: مردم این منطقه در طول دوران دفاع مقدس نیز به وظیفه خود عمل کردند و نیروهای فراوانی از این منطقه به جبهه های جنگ حق علیه باطل اعزام شدند.

قائم مقام بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور با برشمردن ویژگی های مردم متدین و انقلابی دشت ورامین یادآور شد:مردم دشت ورامین، مردمی مخلص، زحمت کش و وفادار به انقلاب اسلامی هستند و مردم قرچک نیز شهیدان بزرگی را در دامان خود پرورش داده اند.

وی با اشاره به این نکته که خون مطهر شهدای انقلاب اسلامی، عزت و اقتدار کنونی نظام را به ارمغان آورده است، گفت: به برکت خون مطهر شهدا در هشت سال دفاع مقدس و دفاع از حریم اهل بیت، امروز کشور در اوج عزت و اقتدار قرار داشته و امنیت آن در میان کشورهای دنیا زبانزد است.

قائم مقام بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور تأکید کرد: باید از همه ظرفیت های موجود برای بزرگداشت هفته دفاع مقدس استفاده شود، چرا که بزرگداشت این حادثه مهم، پاسداشت ارزش های دینی و انقلابی به حساب می آید.

وی با اشاره به این نکته که امروز دشمن با همه توان خود از گروه های تکفیری حمایت می کند، گفت: امروز گروه های تکفیری مورد حمایت آمریکا و اسراییل هستند و تلاش دارند تا اولویت مقابله با رژیم صهیونیستی از بین برود، در حالی که دفاع از قدس شریف و فلسطین و مقابله با استکبار در اولویت برنامه های ایران قرار دارد.

قائم مقام بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور ادامه داد:هنر انقلاب اسلامی این است که دفاع را کنار مرزهای اسرائیل برده و این یک حرکت مردمی است اما دشمن در کمین بوده و به همین دلیل مقام معظم رهبری به وحدت تأکید دارند.