انفجار معبد يهوديان در استانبول با مسائل بين المللي بي ارتباط نيست

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري العربيه، عبدالله گل وزيرامورخارجه تركيه درواكنش به انفجارصبح امروز درشهر استانبول تركيه گفت: گمان مي رود اين دو انفجاري كه امروز معبد يهوديان را در شهر استانبول به لرزه در آورد با مسائل بين المللي ارتباط داشته باشد .

وي درگفتگو با تلويزيون تركيه ضمن محكوم كردن اين حمله گفت : واضح است كه اين حادثه تروريستي با مسائل بين المللي ارتباط دارد .

وزيرامورخارجه تركيه افزود: اين گونه حملات هرگز تاثيري بر سياست دولت تركيه نخواهد گذاشت و ما همچنان درتصميم خود براي مبارزه با تروريسم قاطع هستيم .

در بمب گذاري همزمان دو معبد يهودي در مركز شهر استانبول بنا بر آخرين گزارشات دريافتي 23 تن كشته و بيش از150 تن زخمي شدند.