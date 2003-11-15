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۲۴ آبان ۱۳۸۲، ۱۶:۵۳

وزيرامور خارجه تركيه :

انفجار معبد يهوديان در استانبول با مسائل بين المللي بي ارتباط نيست

وزير امور خارجه تركيه امروز (شنبه)گفت:دو انفجار در معبد يهوديان درشهر استانبول تركيه با مسائل بين المللي ارتباط دارد .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري العربيه، عبدالله گل وزيرامورخارجه تركيه درواكنش به انفجارصبح امروز درشهر استانبول تركيه گفت: گمان مي رود اين دو انفجاري كه امروز معبد يهوديان را در شهر استانبول به لرزه در آورد با مسائل بين المللي ارتباط داشته باشد .
وي درگفتگو با تلويزيون تركيه ضمن محكوم كردن اين حمله گفت : واضح است كه اين حادثه تروريستي با مسائل  بين المللي ارتباط دارد .
وزيرامورخارجه تركيه افزود: اين گونه حملات هرگز تاثيري بر سياست دولت تركيه نخواهد گذاشت و ما همچنان درتصميم خود براي مبارزه با تروريسم قاطع هستيم .
در بمب گذاري همزمان دو معبد يهودي در مركز شهر استانبول بنا بر آخرين گزارشات دريافتي 23 تن كشته و بيش از150 تن زخمي شدند.

کد مطلب 37806

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