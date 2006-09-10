مراسم استقبال از دانشجويان جديد دانشگاه آزاد تهران شمال برگزار مي شود

دكتر زهرا ابراهيمي در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر افزود: مراسم استقبال از ورودي هاي جديد به عنوان يك نشست توجيهي و آشنايي با ضوابط و مقررات دانشگاهي و همچنين آشنايي با بخش هاي مختلف دانشگاه از جمله معاونت هاي ستادي، دفاتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري و بسيج دانشجويي مانند سال هاي قبل به مدت 3 روز در حسينيه ارشاد برگزار مي شود.

وي همچنين از تهيه ويژه نامه اين معاونت با عنوان صراط و با مضمون معرفي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال به منظور توزيع در روزهاي استقبال از ورودي هاي جديد خبر داد.

معاون فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال خاطرنشان كرد: برگزاري همايشي به مناسب سال پيامبر اعظم (ع) در دانشگاه آزاد تهران شمال با عنوان "پرتو مهر محمدي در شعر امروز پارسي" از ديگر برنامه هاي معاونت فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي تهران شمال در سال جاري خواهد بود.