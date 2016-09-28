نیکنام حسین‌پور مشاور توسعه منابع انسانی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اعتبار بن‌کارت‌های خرید کتاب بانک صادرات (بانک عامل سابق این معاونت) که نزد مردم است، گفت: بن‌کارت‌های بانک صادرات تنها تا پایان اسفند ۱۳۹۵ اعتبار دارد و بعداز این تاریخ، اعتبار آنها به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد و کسانی که هنوز این بن‌کارت‌ها را در اختیار دارند، فقط تا این فرجه زمانی می‌توانند از آنها استفاده کنند.

وی با اشاره به تغییر بانک عامل طرف همکاری با معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد و تصدی این مسئولیت به بانک شهر، افزود: چنانچه افراد در استفاده از این بن‌کارت‌ها در دفاتر ناشران یا کتابفروشی‌ها با مشکل مواجه هستند، می‌توانند با مراجعه به شعب بانک صادرات و یا مراجعه به معاونت فرهنگی وزارت ارشاد، نسبت به حل مشکل و یا دریافت وجه نقد موجود در این کارت‌های اعتباری اقدام کنند.

حسین‌پور در پاسخ به این سوال که کل بن‌کارت‌های کتاب صادر شده از سوی بانک عامل سابق که در حال حاضر در اختیار مردم است، چه مقدار موجودی دارند؟، گفت: آخرین زمانی که ما موجودی گرفتیم، این مبلغ حدود ۸ میلیارد تومان بود ولی تا جایی که من می‌دانم تعداد زیادی از سازمان‌ها و نهادها که این بن‌کارت‌ها را گرفته بودند، مثل پارس جنوبی از آنها استفاده کرده‌اند.

همچنین به گفته وی، بن کارت‌های بانک صادرات از اوایل مرداد فعال شده‌اند و با همکاری به عمل آمده با بانک صادرات، شرکت ایران کیش و شرکت شاپرک، این بن کارت‌ها روی دستگاه‌های کارتخوان بانک صادرات و ایران کیش فعال شده و با توجه به پالایش اطلاعاتی انجام شده توسط شرکت شاپرک، اطلاعات به مدت سه ماه به دستگاه‌های ایران کیش منتقل شده و با همان کد صنفی قابلیت استفاده خواهند داشت.

مشاور توسعه منابع انسانی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ارزیابی همکاری بانک عامل جدید این معاونت در نمایشگاه امسال کتاب تهران و سایر نمایشگاه‌های کتابی که در چند ماه گذشته در استان‌های مخلف کشور برگزار شده است، تاکید کرد: خوشبختانه بانک شهر در حوزه الکترونیک، خوب عمل کرده است و در حوزه نمایشگاه‌های استانی هم به صور جدی وارد شده است.

وی اضافه کرد: ما به عنوان معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد به دنبال امضای تفاهمنامه‌ای چندساله با بانک شهر در رابطه با کل فعالیت‌های این معاونت هستیم و امیدواریم این کار را ظرف یک ماه آینده نهایی کنیم.