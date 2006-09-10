باستان شناسي زير آب فعال مي شود

دكتر سيد طه هاشمي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در مورد فعال شدن باستان شناسي زير آب در منطقه سيراف افزود: با توجه به ظرفيت هاي وسيع و قدمت تاريخي منطقه سيراف تصميم داريم حوزه باستان شناسي زير آب را آنجا فعال كنيم و بزودي گروه ويژه اين كار توسط باستان شناسان متخصص و با تجربه به صورت گسترده تشكيل مي شود.

وي خاطر نشان كرد: البته اين امر نياز به تجهيزات پيچيده و گراني دارد كه بايد تهيه شود. خوشبختانه بر اساس تفاهم نامه منعقد شده قرار شده محور باستانشناسي درسيراف باشد و همچنين اولين همايش باستانشناسي زير آب سال آينده دراين منطقه تاريخي برگزار مي شود كه اميدواريم دستاوردهاي خوبي به همراه داشته باشد .

رئيس پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تاكيد كرد: لايه هاي مختلف سطح زمين مي تواند دوره هاي تاريخ را مشخص كند و همچنين در گذشته ، بخشي از آثار تاريخي زير آب رفته كه بايد با كاوش هاي باستان شناسي ، آنها را درآورد و قدمت تاريخي آنها را مشخص كرد.

طه هاشمي گفت: ظرفيت منطقه تاريخي سيراف به قدري است كه مي توان موزه هايي براي نمايش اشياء و آثار كشف شده در زير آب راه اندازي كرد كه همين امر نيز موجب بازديد گردشگران بسياري مي شود.

وي افزود: تا كنون سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به دليل اعتبارات محدود نتوانسته در حوزه باستان شناسي زير آب فعال باشد ، بنابراين از اين پس با توجه به قول همكاري و مساعدت مدير منطقه پارس جنوبي ، اين حوزه فعال خواهد شد.