  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۹ شهریور ۱۳۸۵، ۱۲:۲۳

/ براي نخستين بار در كشور /

باستان شناسي زير آب فعال مي شود

باستان شناسي زير آب فعال مي شود

معاون سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري از فعال شدن حوزه باستان شناسي زير آب براي نخستين بار در كشور خبر داد و گفت: باستان شناسي زير آب يكي از پيچيده ترين و در عين حال گران ترين كاوش هاي علمي است كه متاسفانه در كشور كار جدي و اساسي در اين زمينه انجام نشده است.

دكتر سيد طه هاشمي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در مورد فعال شدن باستان شناسي زير آب در منطقه سيراف افزود: با توجه به ظرفيت هاي وسيع و قدمت تاريخي منطقه سيراف تصميم داريم حوزه باستان شناسي زير آب را آنجا فعال كنيم و بزودي گروه ويژه اين كار توسط باستان شناسان متخصص و با تجربه به صورت گسترده تشكيل مي شود.

وي خاطر نشان كرد: البته اين امر نياز به تجهيزات پيچيده و گراني دارد كه بايد تهيه شود. خوشبختانه بر اساس تفاهم نامه منعقد شده قرار شده محور باستانشناسي درسيراف باشد  و همچنين اولين همايش باستانشناسي زير آب سال آينده دراين منطقه  تاريخي برگزار مي شود كه اميدواريم دستاوردهاي خوبي به همراه داشته باشد .

رئيس پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تاكيد كرد: لايه هاي مختلف سطح زمين مي تواند دوره هاي تاريخ را مشخص كند و همچنين در گذشته ، بخشي از آثار تاريخي زير آب رفته كه بايد با كاوش هاي باستان شناسي ، آنها را درآورد و قدمت تاريخي آنها را مشخص كرد.

طه هاشمي گفت: ظرفيت منطقه تاريخي سيراف به قدري است كه مي توان موزه هايي براي نمايش اشياء و آثار كشف شده در زير آب راه اندازي كرد كه همين امر نيز موجب بازديد گردشگران بسياري مي شود.

وي افزود: تا كنون سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به دليل اعتبارات محدود نتوانسته در حوزه باستان شناسي زير آب فعال باشد ، بنابراين از اين پس با توجه به قول همكاري و مساعدت مدير منطقه پارس جنوبي ، اين حوزه فعال خواهد شد.

کد مطلب 378065

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها