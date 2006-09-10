سبحاني: لايحه خدمات رساني به ايثارگران عجولانه تصويب شد/ بايد خلاء هاي موجود در آن اصلاح شود

حسن سبحاني درگفتگو با خبرنگار پارلماني "مهر"، با بيان اينكه از ابتدا مخالف بررسي لايحه جامع خدمات رساني ايثارگران تحت عنوان اصل 85 و بررسي در كميسيوني خاص بودم، اظهار داشت: دليل مخالفت بنده اين بود كه لايحه آماده بررسي در شور دوم بود و مجلس مي توانست بلافاصله وارد بحث شود.

اين عضو فراكسيون اكثريت مجلس با تاكيد بر اينكه بايد خلاء هاي موجود در اين لايحه اصلاح شود، افزود: لايحه جامع خدمات رساني به ايثارگران هيچ پيش بيني در خصوص جانبازان زير 25 درصد و رزمندگان نكرده و در اين موارد داراي خلاء است.

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس تصريح كرد: قصد قانون اساسي از پخش مذاكرات جلسه علني مجلس، تنوير افكار عمومي است تا مردم با قانون آشنا شوند. لذا ما اين فرصت را هم از جامعه گرفتيم.

وي با بيان اينكه من با اصل لايحه مخالفت ندارم و با شيوه نهايي شدن آن مخالفت داشتم، خاطر نشان كرد: البته در مورد يك بند لايحه ايثارگران به من مراجعه كردند و آن اين بود كه كساني حقوق حالت اشتغال را مي گيرند و در كنار آن پست سازماني دارند و بابت آن هم حقوق مي گيرند. ايثارگران خواستار حفظ قانون قبلي بودند و به ممنوعيت دوشغل ايراد داشتند. كه البته دراين لايحه اين موضوع ممنوع شده است.

نماينده دامغان گفت: در اين لايحه مفهومي آورده شده به نام رزمنده و گفته اند كساني كه در جبهه خدمات موثر داشته اند، براي رسيدگي به امور آنها دولت بايد يك لايحه بياورد تا در آينده تكليف آنها روشن شود و در حقيقت اين خلاء لايحه است و لايحه مذكور شامل جانبازان زير 25 درصد و كساني كه ماهها در جبهه بوده و در زمان كنوني درشرايط خوبي نيستند، نمي شود.