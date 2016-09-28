کمیسیون اصل نودطرح ساماندهی حقوق مدیران رابه هیات رئیسه تقدیم کرد

داوود محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص بررسی حقوق های نجومی در کمیسیون اصل نود مجلس گفت: کمیسیون برنامه و بودجه در حال بررسی دقیق پرونده حقوق های نجومی است.

نماینده مردم قزوین با اشاره به جلسات متعدد کمیسیون اصل نود برای آسیب شناسی پرونده حقوق های نجومی گفت: کمیسیون اصل نود هر هفته در دو جلسه کاری پرونده حقوق های نجومی را مورد بررسی قرار داده است.

وی با اشاره به جمع بندی نهایی کمیسیون اصل نود در خصوص روزنه های قانونی شکل گیری تخلفات حقوق های نجومی تصریح کرد: طرح ساماندهی حقوق و دستمزد شامل ۱۰ ماده به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شده است تا در نوبت بررسی در صحن علنی مجلس قرار گیرد.

رئیس کمیسیون اصل نود ادامه داد: در خصوص مدیران متخلفی که حقوق های نجومی دریافت کرده اند نیز سازمان بازرسی و دیوان محاسبات گزارشاتی را تهیه کرده اند. در جلسه مشترک با کمیسیون اصل نود، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و نمایندگان قوه قضائیه در خصوص این گزارش گفتگو شده است.

وی اظهار داشت: برای ارائه گزارش نهایی منتظر گزارش دیوان محاسبات و سازمان بازرسی هستیم.

به گزارش مهر؛ فوریت طرح ساماندهی حقوق و دستمزد مدیران تیرماه سال جاری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود که برای بررسی های بیشتر به کمیسیون اصل ۹۰ ارجاع داده شد.