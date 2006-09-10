به گزارش خبرنگار مهر در قم، سازمان صنايع و معادن قم اعلام كرد: بر اساس دستور‌العمل معاون امور معادن وزارت صنايع و معادن، اولويت‌هاي مناطق كمتر توسعه يافته، اكتشاف مواد معدني به ترتيب اولويت، فلزي، زغال‌سنگ، غير فلزي و سنگ‌هاي تزئيني، دارندگان پروانه اكتشافي كه مجريان آن فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي مرتبط با معدن مي‌باشند، طرح‌هاي داراي درصد پيشرفت فيزيكي بالا و طرح‌هاي كه مشمول تعداد بيشتري از اولويت‌هاي اين بخش باشند، به عنوان اولويت‌هاي اختصاص تسهيلات اعلام شدند.

اين گزارش حاكي است اعلام اولويت‌هاي اختصاص تسهيلات بخش اكتشاف معدن با توجه به محدوديت منابع و درخواست انبوه متقاضيان جهت دريافت تسهيلات انجام شد. پرداخت تسهيلات به محدوده‌هاي اكتشافي طبقه يك، درمناطق برخوردار ممنوع است.