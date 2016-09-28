پویا محمودیان، در گفتگو با خبرنگار مهر از افتتاح بازار عودلاجان خبر داد و افزود: این بازارچه، دهم مهرماه با حضور رئیس سازمان میراث فرهنگی، معاون صنایع دستی کشور، اعضای شورای شهر و هنرمندان فعالیت خود را آغاز می‌کند.

به گفته مدیرکل صادرات صنایع دستی، نزدیک به ۵۰ باب مغازه در بازارچه عودلاجان به ارائه و فروش محصولات مختلف صنایع دستی از سراسر کشور می‌پردازند و با این کار هم عودلاجان احیا می‌شود و هم یک بازارچه و نمایشگاه دائمی به هنرهای سنتی و صنایع دستی ما تعلق می‌گیرد.

عودلاجان از مناطق اعیان‌نشین تهران در دوره قاجار بود که تا اواسط دوره پهلوی اعتبار اجتماعی خود را حفظ کرد. اما پس از دگرگونی‌های بزرگ اجتماعی و شهری که در دهه ۱۳۴۰ رخ داد، به تدریج از اهمیتش کاسته شد. آن چه اکنون محله عودلاجان را به شدت تحت فشار قرار داده، گسترش بازار در تمامی اضلاع محله است. این روند باعث شده که عودلاجان از یک محله اعیان نشین عمدتا به انباری برای بازاریان تبدیل شود.

چند سال پیش مقرر شد تا سازمان میراث فرهنگی، شهرداری تهران و کسبه معل عودلاجان به بهسازی و احیای بازارچه بپردازند. این طرح، نخستین طرح مشترک میراث فرهنگی با همکاری شهرداری و کسبه بازارچه تاریخی عودلاجان در تهران بود که سرانجام به پایان رسید.

بازار عودلاجان، شنبه دهم مهرماه ساعت ۱۵ با حضور رئیس سازمان میراث فرهنگی، افتتاح می‌شود.