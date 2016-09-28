رحمت امینی درباره جشنواره «از ایده تا اجرا»، به خبرنگار مهر گفت: این جشنواره که به بازیگری تئاتر اختصاص دارد توسط حوزه هنری استان گیلان برگزار میشود و این هفتمین دوره برگزاری این جشنواره است. در این دوره دکتر قطبالدین صادقی، بنده و فرهاد بشارتی از هنرمندان بومی استان به عنوان داور حضور داریم.
وی در ادامه توضیح داد: جشنواره «از ایده تا اجرا» در ۲ بخش «استعدادهای جوان» و «فعالان بازیگری» برگزار میشود. ۳۵ شرکت کننده در جشنواره در ابتدا اتودهایی ۱۵ دقیقهای را آماده و اجرا میکنند که اکثر مونولوگهایی برگرفته از نمایشنامههای ایرانی و خارجی است. در مرحله دوم هیأت داوران موقعیتهایی را تعیین میکنند تا شرکت کنندگان در آن موقعیتها به ایفای نقش بپردازند و از ارزیابی عملکرد آنها در این ۲ مرحله، نفرات اول تا سوم جشنواره انتخاب و معرفی میشوند.
رئیس شورای ارزشیابی و نظارت ادارهکل هنرهای نمایشی درباره کارگاههای آموزشی در نظر گرفته شده در این جشنواره نیز گفت: بنده جلسهای را با گروههای تئاتری مجوزدار استان گیلان درباره انجمن هنرهای نمایشی و نحوه فعالیت و عملکرد شورای ارزشیابی و نظارت برگزار کردم. قرار است دکتر صادقی نیز کارگاه تخصصی بازیگری را در این جشنواره برگزار کند.
هفتمین جشنواره «از ایده تا اجرا» از ۵ تا ۸ مهرماه در شهر رشت برگزار میشود.
رحمت امینی به مهر گفت:
جزئیات هفتمین جشنواره «از ایده تا اجرا»/ صادقی کارگاه میگذارد
قطبالدین صادقی و رحمت امینی در هفتمین دوره برگزاری جشنواره بازیگری تئاتر «از ایده تا اجرا» به ارزیابی عملکرد شرکتکنندگان در این جشنواره میپردازند.
رحمت امینی درباره جشنواره «از ایده تا اجرا»، به خبرنگار مهر گفت: این جشنواره که به بازیگری تئاتر اختصاص دارد توسط حوزه هنری استان گیلان برگزار میشود و این هفتمین دوره برگزاری این جشنواره است. در این دوره دکتر قطبالدین صادقی، بنده و فرهاد بشارتی از هنرمندان بومی استان به عنوان داور حضور داریم.
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