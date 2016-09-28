رحمت امینی درباره جشنواره «از ایده تا اجرا»، به خبرنگار مهر گفت: این جشنواره که به بازیگری تئاتر اختصاص دارد توسط حوزه هنری استان گیلان برگزار می‌شود و این هفتمین دوره برگزاری این جشنواره است. در این دوره دکتر قطب‌الدین صادقی، بنده و فرهاد بشارتی از هنرمندان بومی استان به عنوان داور حضور داریم.



وی در ادامه توضیح داد: جشنواره «از ایده تا اجرا» در ۲ بخش «استعدادهای جوان» و «فعالان بازیگری» برگزار می‌شود. ۳۵ شرکت کننده در جشنواره در ابتدا اتودهایی ۱۵ دقیقه‌ای را آماده و اجرا می‌کنند که اکثر مونولوگ‌هایی برگرفته از نمایشنامه‌های ایرانی و خارجی است. در مرحله دوم هیأت داوران موقعیت‌هایی را تعیین می‌کنند تا شرکت کنندگان در آن موقعیت‌ها به ایفای نقش بپردازند و از ارزیابی عملکرد آن‌ها در این ۲ مرحله، نفرات اول تا سوم جشنواره انتخاب و معرفی می‌شوند.



رئیس شورای ارزشیابی و نظارت اداره‌کل هنرهای نمایشی درباره کارگاه‌های آموزشی در نظر گرفته شده در این جشنواره نیز گفت: بنده جلسه‌ای را با گروه‌های تئاتری مجوزدار استان گیلان درباره انجمن هنرهای نمایشی و نحوه فعالیت و عملکرد شورای ارزشیابی و نظارت برگزار کردم. قرار است دکتر صادقی نیز کارگاه تخصصی بازیگری را در این جشنواره برگزار کند.



هفتمین جشنواره «از ایده تا اجرا» از ۵ تا ۸ مهرماه در شهر رشت برگزار می‌شود.