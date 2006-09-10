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۱۹ شهریور ۱۳۸۵، ۱۰:۴۳

آصفي در نشست هفتگي با خبرنگاران: (اجمالي)

سولانا از فرصت مذاكره با لاريجاني استفاده كند/ دوران تعليق گذشته است، به عقب بر نمي‌گرديم

سولانا از فرصت مذاكره با لاريجاني استفاده كند/ دوران تعليق گذشته است، به عقب بر نمي‌گرديم

سخنگوي وزارت امور خارجه تاكيد كرد بحث تعليق غني سازي مربوط به گذشته است و ما به عقب بر نمي گرديم اما اگر اروپايي ها صحبتي در اين خصوص دارند، آماده ايم بشنويم.

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، حميدرضا آصفي صبح امروز در آخرين نشست هفتگي خود با خبرنگاران در پايان دوره مسئوليت 8 ساله اش در سمت سخنگويي وزارت امور خارجه ، همچنين تاكيد كرد: مذاكره با اروپا بايد بدون پيش شرط باشد.

وي با اشاره به اينكه كانون مذاكرات جاري سولانا و لاريجاني كه از شب گذشته آغاز شده و امروز نيز ادامه دارد، بحث تعليق نيست ، گفت: ما هم سئوالاتي داريم كه آنها بايد پاسخ دهند.

آصفي تاكيد كرد: فكر مي كنيم مذاكرات آقايان لاريجاني و سولانا فرصت خوبي در اختيار آقاي سولانا قرار مي دهد كه به نحو مطلوب از آن استفاده كند و اين به وقت شناسي و ديد سياسي همچنين امكانات وي مربوط مي شود.

کد مطلب 378079

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