به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، حميدرضا آصفي صبح امروز در آخرين نشست هفتگي خود با خبرنگاران در پايان دوره مسئوليت 8 ساله اش در سمت سخنگويي وزارت امور خارجه ، همچنين تاكيد كرد: مذاكره با اروپا بايد بدون پيش شرط باشد.

وي با اشاره به اينكه كانون مذاكرات جاري سولانا و لاريجاني كه از شب گذشته آغاز شده و امروز نيز ادامه دارد، بحث تعليق نيست ، گفت: ما هم سئوالاتي داريم كه آنها بايد پاسخ دهند.

آصفي تاكيد كرد: فكر مي كنيم مذاكرات آقايان لاريجاني و سولانا فرصت خوبي در اختيار آقاي سولانا قرار مي دهد كه به نحو مطلوب از آن استفاده كند و اين به وقت شناسي و ديد سياسي همچنين امكانات وي مربوط مي شود.