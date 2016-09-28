به گزارش خبرنگار مهر، پس از سه سال وقفه دوره جدید مسابقات بسکتبال باشگاه‎های آسیا در دوهان چین برگزار می‎شود. این بیست و پنجمین دوره این رقابت‎ها است که طی روزهای ۱۷ تا ۲۵ مهرماه برگزار می‏‏‏ شود. پتروشیمی بندرامام به عنوان قهرمان غرب آسیا و تنها نماینده ایران در این رقابت‏ ها شرکت خواهد کرد.

برای حضور در مسابقات بسکتبال باشگاه های آسیا، ترکیب دوازده نفره تیم پتروشیمی دوشنبه از سوی مهران شاهین طبع سرمربی تیم مشخص و اعلام شد. بر این اساس اوشین ساهاکیان، بهنام یخچالی، مهراد آتشی، روزبه ارغوان، محمد جمشیدی، حامد حسین‌زاده، رضا لطفی، مهدی اسماعیلی، جیمز وایت و جرالد رابینسون همراه با محمد حسن زاده (بازیکن کمکی) دوازده بازیکن اعزامی پتروشیمی به چین معرفی شدند.

این موضوعی بود که سایت مسابقات هم در مورد آن اطلاع رسانی کرد با این حال سرمربی پتروشیمی می‎گوید به دلیل برخی آسیب دیدگی‎ها و مسائل فنی ایجاد یکی دو تغییر در ترکیب تیمش تا پیش از اعزام به چین دور از ذهن نیست.

مهران شاهین‎طبع در گفتگو با خبرنگار مهر در این زمینه اظهارداشت: محمد جمشیدی یکی از بازیکنانی است که روی آن برای مسابقات باشگاه‎های آسیا حساب کرده بودیم اما مصدومیتی که در جریان رقابت‎های فیبا آسیا چلنج برای وی ایجاد شد هنوز به طور کامل برطرف نشده است. جمشیدی همچنان از ناحیه دست مصدوم است. باید ببینیم تا زمان اعزام وضعیت دست وی چگونه خواهد شد. اگر شرایط همینگونه بماند و بهبودی رضایت بخشی حاصل نشود مجبور به جابه جایی در ترکیب تیم خواهیم شد.

وی ادامه داد: جایگزین جمشیدی را مشخص کرده‏‎ایم تا در صورت نیاز اقدام لازم را برای تغییر ترکیب انجام دهیم. در مجموع احتمال دارد تا پیش از اعزام به چین در ترکیب دوازده نفره معرفی شده یکی دو تغییر به دلیل همین آسیب دیدگی یا مسائل فنی داشته باشد. هنوز تصمیم گیری در این زمینه قطعی نشده است اما احتمالات را در نظر گرفته‎ایم.

سرمربی تیم بسکتبال پتروشیمی در مورد وضعیت کلی این تیم به لحاظ آمادگی و هماهنگی میان بازیکنان تصریح کرد: جیمز وایت دو سه هفته پیش به ایران آمد و تمریناتش را با دیگر بازیکنان آغاز کرد اما جرالد رابینسون تازه شب گذشته به ترکیب تیم ملحق شده است. امیدوارم او بتواند طی مدت زمان تقریبا یک هفته‎ای که تا زمان اعزام به چین باقی مانده است با دیگر بازیکنان به هماهنگی لازم و تاثیرگذار دست یابد.

شاهین‎طبع در عین حال تاکید کرد: در کل زمان کمی برای آماده سازی با ترکیب کامل داریم. مسابقات فیبا آسیا چلنج همین هفته گذشته تمام شد و تا پیش از آن تمام ملی‎پوشان درگیر این رقابت‎ها و آماده‎سازی برای آن بودند. البته باید بگویم این شرایط تقریبا برای همه تیم ها یکسان است. به هر حال دوازده تیم در فیبا آسیا چلنج شرکت داشتند که حالا نمایندگان باشگاهی آنها باید در رقابت‌های باشگاه‎های آسیا شرکت کنند.

وی خاطرنشان کرد: تصمیم گیری و برنامه ریزی فیبا آسیا برای مسابقات باشگاه‎های آسیا درست نبود چون بدترین زمان ممکن برای برگزاری این رقابت‎ها انتخاب شده است. بهتر است در این مورد از همزمان با رقابت‎های اروپایی پیش برویم تا در مجموع با مشکل زمانی مواجه نشویم اما به هر حال شرایط موجود فقط برای ایران نیست و همه تیم ها به نوعی درگیر آن هستند.

سرمربی تیم بسکتبال پتروشیمی با بیان اینکه در صورت قطعی شدن ایجاد تغییر در ترکیب دوازده نفره تیمش تا چند روز آینده آن را مشخص و اعلام خواهد کرد، گفت: همه تیم‎های شرکت کننده در مسابقات باشگاه‎های آسیا مانند نمایندگانی باشگاهی امارات، لبنان وقطر خوب هستند. همه این تیم ها بازیکن خارجی گرفته‎اند و ظاهرا کاملا مجهز و با برنامه به چین سفر خواهند کرد. در رقابت با چنین تیم‎هایی پیش بینی نتیجه اصلا شدنی نیست.

شاهین‎طبع در پایان گفت: تلاش و چگونگی برنامه ریزی های مان برای کسب بهترین نتیجه بوده است اما باید در جریان رقابت‎ها قرار بگیریم تا ببینیم وضعیت دقیقا چگونه است.

به گزارش مهر، تیم بسکتبال پتروشیمی در گروه اول مسابقات قهرمانی باشگاه‎های آسیا با تیم‌های الریاضی لبنان، ONGC هند، الریان قطر و پایویان چین تایپه دیدار خواهد کرد. در گروه دوم این رقابت‎ها نیز الشرطه عراق، ژینجیانگ چین، دراگونز مالزی، الاهلی امارات و بارسی قزاقستان با یکدیگر رقابت خواهند داشت.