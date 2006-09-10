جهان هنوز به راهكار واحدي براي مبارزه با تروريسم دست نيافته است

به گزارش خبرگزاري مهر، شبكه خبري دويچه وله آلمان در مطلبي در آستانه فرارسيدن پنجمين سالگرد حوادث 11 سپتامبر آمريكا نوشت : با گذشت پنج سال از حادثه تروريستي 11 سپتامبر كه به كشته شدن بيش از 3 هزار تن انجاميد، هنوز آمريكا خطر تروريسم را با جديت لمس مي كند .

در اين گزارش آمده است : 11 سپتامبر به گروههاي تروريستي اين جرات را داد تا دست به انجام حملات مشابهي بزنند كه از آن جمله مي توان به حادثه متروي لندن اشاره كرد كه در آن حداقل 56 تن كشته و شمار زيادي زخمي شدند.

انفجار10 بمب در مادريد نيز از ديگر مواردي است كه خطر افزايش حملات تروريستي در اروپا را بيش از پيش تشديد كرد .

دويچه وله با بيان اينكه حادثه 11 سپتامبر هنوز به عنوان محوري ترين مسائل سياسي جهان به شمار مي آيد، افزود: جهان به يك باره پس از 11 سپتامبر 2001 خود را براي مقابله با تروريسم به ويژه تروريسم بين المللي آماده كرد، اما نتوانست حتي با برگزاري نشست هاي مهم متعدد به راهكارواحدي در اين زمينه دست پيدا كند.

شايد بتوان گفت : اين حادثه تروريستي به ناگاه جهان را از سكون در آورد و سبب تغيير پاره اي از خط مشي ها از جمله راههاي برقراري امنيت شد.

اين شبكه خبري همچنين نوشت : از جمله تدابيري كه كشورهاي اروپايي براي جلوگيري از تروريسم اتخاذ كردند،اعمال سياست هاي سختگيرانه براي صدور رواديد بود.

در حال حاضر 25 كشور عضو اتحاديه اروپا پس از برگزاري چند نشست با حضور وزراي كشور خود تصميم گرفت تا پس از بررسي هاي تعيين شده براي ورود خارجيان مجوز ورود صادر شود.