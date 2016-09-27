فضای خوبی در حوزه آموزش عالی زنجان وجود دارد

به گزاشر خبرگزاری مهر و به نقل از استانداری زنجان، اسداله درویش امیری در بازدید از دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، استان زنجان را بهره مند از سوابق درخشان آموزش عالی دانست و افزود: ازهیچ کوششی جهت تقویت آموزش عالی در استان دریغ نخواهم کرد.
استاندار زنجان افزود: فضای بسیار خوبی در این خصوص در استان حاکم است و بعنوان کسی که در سی و پنج سال فعالیت های اجرایی همیشه در تقویت و توسعه دانشگاه ها اهتمام داشتم، پشتیبان و کمک حال دانشگاه و آموزش عالی استان بوده و نقش خود را در توسعه آموزش عالی در بخش های مختلف ایفاء خواهم کرد.
درویش امیری با اشاره به این موضوع که استان از شخصیت های علمی بزرگ و اثر گذاری همچون پرفسور ثبوتی برخوردار است، گفت: پرفسور ثبوتی از شخصیت های فرهیخته و از افتخارات زنجان و کشور قلمداد می شود و از ابتدای ورودم به استان مشتاق دیدار اساتید و دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان بودم.
دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان یکی از مراکز آموزش عالی در ایران است که دررشته مهندسی فناوری اطلاعات در مقطع کارشناسی و رشتههای علوم زمین، فیزیک، ریاضی و شیمی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری به تربیت دانشجو میپردازد.
این مرکز در سال ۱۳۷۱ با موافقت وزارت فرهنگ و آموزش عالی در زنجان توسط پروفسور یوسف ثبوتی تأسیس شد.
هدف دانشگاه ایجاد یک محیط پیشرو و پژوهشی پویا است که در آن آموزش علوم پایه در عالی ترین سطح با پژوهش بنیادی و کاربردی همراه باشد. دانشگاه از لحاظ آموزشی فقط به تربیت دانشجو در دورههای دکتری و کارشناسی ارشد در علوم پایه میپردازد. این دانشگاه موفق شد 5 سال متوالی بیشترین تعداد مقالات به تعداد هیئت علمی در سطح کشور را کسب کند.
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